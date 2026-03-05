Iran zaatakował kolejne państwo. Drony i pociski uderzyły w lotnisko

O uderzeniu w Azerbejdżan informuje w czwartek Reuters, powołując się na źródło blisko rządowi w Baku. Z ustaleń agencji wynika, że lecące ze strony Iranu pociski balistyczne i drony padły na terenie lotniska w Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej, stanowiącej eksklawę Azerbejdżanu oddzieloną przez terytorium Rumunii. Lotnisko to zlokalizowan jest zaledwie 10 kilometrów od granicy z Iranem.

Doniesienia w tej sprawie potwierdził już szef MSZ Azerbejdżanu. Poinformował on, że z terytorium Iranu przeprowadzono "atak dronów" na Nachiczewańską Republikę Autonomiczną.

W wyniku ataku obrażenia miały odnieść dwie osoby.

