Polska gospodarka po ataku na Iran. Glapiński: Nadeszły ciemne chmury

– Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie pogorszył perspektywy inflacyjne, jednak w przypadku jego szybkiego zakończenia jest szansa na powrót do "starego scenariusza", jeśli chodzi o dostosowywanie stóp procentowych w Polsce – ocenił prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. Zgodnie z jego słowami koniec obniżek stóp procentowych jeszcze nie nastąpił.

– Mamy trochę gorszą sytuację, jeśli chodzi o przewidywania inflacyjne. One nie wyrażają się jeszcze w projekcji oficjalnej, ale czarne chmury się zebrały. (...) Zachowujemy dużą wstrzemięźliwość wypowiedzi w przewidywaniu, co może być w najbliższym czasie. W szczególności myślę, że przewidywania zewnętrzne, dotyczące decyzji po następnej Radzie Polityki Pieniężnej, są obarczone większą niepewnością, większą ostrożnością i większym pesymizmem – powiedział szef polskiego banku centralnego podczas konferencji prasowej.

Konflikt na Bliskim Wschodzie a stopy procentowe. Glapiński przedstawił scenariusze

– Nie jesteśmy w stanie przewidzieć dalszych decyzji, bo nadeszły ciemne chmury nad naszym optymizmem – stwierdził Glapiński. Zaprzeczył jednak, aby w marcu nastąpił koniec obniżek stóp procentowych, nawet jeśli perspektywy wyglądają gorzej. – Nie mogę tak powiedzieć. Ale nie oszukujmy się, gorzej wyglądają te perspektywy, co nie przekreśla dalszego dostosowania stóp procentowych – mówił.

Ocenił również, że jeśli sytuacja geopolityczna uspokoi się w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy, to "wrócimy do starego scenariusza", w którym była możliwa jedna lub dwie obniżki stóp procentowych, włącznie z marcową. – Gdyby ta sytuacja w ciągu kliku tygodni, tak jak to prezydent Trump zapowiedział, jakoś się uspokoiła (...), to wszystko wróci do starego poziomu – zastrzegł.

Przypomnijmy, że RPP podjęła w środę decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,25 pkt proc., tj. do poziomu 3,75 proc. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

stopa lombardowa: 4,25 proc.;

stopa depozytowa: 3,25 proc.;

stopa redyskontowa weksli: 3,80 proc.;

stopa dyskontowa weksli: 3,85 proc.

