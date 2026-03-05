Prezydent proponuje "SAFE 0 proc.". Jest reakcja ministra finansów
Minister finansów Andrzej Domański
Minister finansów Andrzej Domański Źródło: PAP / OLIVIER MATTHYS
Prezydent Karol Nawrocki zaproponował wykorzystanie zysków NBP do zakupu uzbrojenia. Pomysł nie spodobał się ministrowi finansów.

Prezydent Karol Nawrocki zaproponował własną koncepcję finansowania bezpieczeństwa państwa jako alternatywę dla europejskiego programu SAFE. Jak poinformował podczas wspólnej konferencji prasowej z prezesem NBP prof. Adamem Glapińskim, projekt miałby przyjąć formę polskiego "SAFE zero procent".

Politycy koalicji rządzącej, z małymi wyjątkami, chłodno ocenili propozycję prezydenta i prezesa NBP. Marszałek Sejmu chce, aby pieniądze, zamiast na zbrojenia, zostały przeznaczone na służbę zdrowia.

Krytyczną ocenę prezydenckiego projektu przedstawił również minister finansów.

"Jeśli NBP wypracuje wysoki zysk i przekaże go do budżetu – bardzo dobrze. Na razie jednak od trzech lat z tego tytułu do budżetu nie trafił ani jeden złoty. Bezpieczeństwo Polski nie może zależeć od jednorazowych operacji. Nie istnieje coś takiego jak «SAFE 0 proc.». Prawdziwy, gotowy do podpisania przez Prezydenta, SAFE pozostaje najtańszym i najlepszym źródłem finansowania inwestycji obronnych" – napisał Andrzej Domański.

Glapiński: Za wcześnie na krytykę

Podczas czwartkowej konferencji prezes Narodowego Banku Polskie Adam Glapiński podkreślił, że krytyka propozycji "SAFE 0 proc." nie jest uzasadniona.

– Właściwie nic konkretnego przecież jeszcze nie przedstawiłem, a mimo to jakiś długi korowód, duża kohorta ekonomistów, a w szczególności polityków i publicystów się szeroko na temat wypowiada. Konstrukcja tych wypowiedzi jest mniej więcej taka, że budują jakąś koncepcję, co uważają, że bank chce zrobić i potem się pastwią nad tym. Jakoś tak media współcześnie funkcjonują, że niektórzy politycy, nie ci pierwszoplanowi, uważają za konieczne natychmiast wypowiedzieć, chociaż nawet jeszcze nic nie wiadomo – stwierdził.

– Nie dążymy do uszczuplenia posiadanych przez nas rezerw. Te rezerwy zgromadziliśmy w innym celu, ważnym celu państwowym, jakim jest zapewnienie stabilnej, bezpiecznej pozycji Polski jako kraju stabilnego finansowo, gospodarczo, politycznie, militarnie itd. – mówił dalej Glapiński.

