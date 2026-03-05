"Prezydent rozwalił pułapkę". Co teraz zrobi Tusk?

Prezydent Karol Nawrocki zaproponował w środę polską propozycję dla unijnego programu SAFE. Koncepcja głowy państwa zakłada oparcie finansowania bezpieczeństwa o środki Narodowego Banku Polskiego. Pomysł ten jest szeroko komentowany zarówno przez polityków, jak i dziennikarzy. Głos w sprawie zabrał za pośrednictwem mediów społecznościowych szef Klubu Ronina Józef Orzeł.

Orzeł: Tusk zastawił na prezydenta sprytną pułapkę. Ten ją rozwalił

Według publicysty, Donald Tusk zastawił na prezydenta Karola Nawrockiego sprytną pułapkę softpowerową. Chodzi tu oczywiście o program SAFE. Sprowadzała się ona do stwierdzenia: "Nie chcesz najtańszej pożyczki na 3 proc. na broń dla Polski i dla polskiej zbrojeniówki?".

Orzeł podkreślił, że w obliczu takiego postawienia sprawy każda obrona weta dla SAFE przez prezydenta zabrałaby mu więcej czasu i słów. "Każda decyzja (podpisanie lub weto dla SAFE) oznaczałaby jego przegraną (SAFE jest popierany przez większość Polaków)" – wskazał na platformie X.

"A tu Prezydent rozwalił pułapkę, wszedł w narrację Tuska i ją przebił: zróbmy sobie SAFE sami, bez fanaberii KE i TAŃSZY – bez procentów, nie 3% ale 0!!! i taką pożyczkę da nam NASZ własny NBP. Nie na darmo uzbierał 500 ton złota. I to jest polityczne złoto, jak mówił premier MM: mamy Pański SAFE bez procentów i co nam Pan, Panie Tusk, zrobisz!" – podkreślił.

Co zrobi Tusk? "Musi słuchać Berlina i Brukseli"

I co z propozycją głowy państwa zrobi szef rządu? Tu Józef Orzeł nie ma wątpliwości. "Oczywiście odmówi, bo się musi słuchać Berlina i Brukseli" – stwierdził.

Zdaniem szefa Klubu Ronina, odmowa ta będzie już musiała być jednak jakoś uzasadniona i im dłuższa, tym mniej wiarygodna.

"Narracyjnie Prezydent wygrał, jego softpower górą. Ale co z hardpower? z bronią dla Polski? Tu już Prezydent nie wystarczy, tu muszą przyjść Polacy i posprzątać - wygrać wybory" – podsumował Orzeł.

