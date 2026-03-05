Narasta spór wokół SAFE. "Tusk musiał dostać ultimatum z Komisji Europejskiej"

Prezydent Karol Nawrocki zaproponował własną koncepcję finansowania bezpieczeństwa państwa jako alternatywę dla europejskiego programu SAFE. Jak poinformował podczas wspólnej konferencji prasowej z prezesem NBP prof. Adamem Glapińskim, projekt miałby przyjąć formę polskiego "SAFE zero procent".

Błaszczak przekonuje, że odrzucając "świetną propozycję" prezydenta Nawrockiego dotyczącą SAFE 0 proc. i "żądając podpisania ustawy o szkodliwych pożyczkach z UE, rządzący jedynie udowadniają, że w całym sporze nie chodzi im o bezpieczeństwo".

Poseł przekonuje, że presję na polskiego premiera musi wywierać Bruksela. "Donald Tusk musiał dostać ultimatum z Komisji Europejskiej, bo SAFE to przecież nic innego niż kolejny krok do centralizacji UE i oddawania narodowych kompetencji. Bezpieczne zakupy zbrojeniowe, bez oprocentowania i zasady warunkowości, które zaproponował Prezydent to jedyna właściwa droga. Rząd Tuska działa wbrew interesowi narodowemu" – napisał szef klubu PiS.

Do propozycji odniósł się również prezes NBP. – Środki, które zostaną wykreowane, zostaną przekazane rządowi – do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Rola NBP będzie się kończyć na przekazaniu środków, reszta będzie w rękach rządu i Ministerstwa Finansów. My mamy wyliczone, że takie możliwości są, a będą jeszcze większe, jeśli uregulujemy to ustawą – powiedział Adam Glapiński.

Prezydent nie odpowiedział jednak wprost na pytanie, czy w związku z przedstawieniem własnej propozycji nie podpisze ustawy wdrażającej europejski program SAFE. – Mam niespełna trzy tygodnie na podjęcie decyzji i na pewno zmieszczę się w tym czasie – powiedział. Nawrocki zapowiedział również, że jeszcze dziś Kancelaria Prezydenta prześle do rządu zaproszenie do rozmów na temat polskiej alternatywy dla unijnego SAFE.

