Wielka inwestycja w Polsce. Padła kwota

Jak podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), chodzi o ich rozbudowę i potencjalnie rozszerzenie do biometanowni. Zaangażowanie finansowe PZF w ten projekt wyniesie 55 mln zł.

Partnerem operacyjnym przedsięwzięcia jest Neo Bio Energy (NBE). Spółka posiada 26 biogazowni składowiskowych, co czyni ją numerem jeden w tym segmencie w Polsce. Od 2024 roku NBE rozwija drugi filar działalności, inwestując w biogazownie rolnicze. W ramach współpracy PZF i NBE utworzą spółkę holdingową, która będzie właścicielem spółek projektowych zarządzających poszczególnymi instalacjami.

"Zielona transformacja może być biznesowo efektywna"

"Kolejna inwestycja Polskiego Zielonego Funduszu w biogazownie to dowód na to, że konsekwentnie realizujemy strategię budowania zielonego portfela opartego na realnych i sprawdzonych projektach. Neo Bio Energy to partner z niekwestionowaną pozycją na rynku oraz ogromnym doświadczeniem operacyjnym. Wspólnie tworzymy fundamenty pod rozwój polskiego rynku biogazu, który ma szansę stać się istotnym filarem naszej energetyki. Co istotne, w tej transakcji 116 mln zł pochodzi z finansowania bankowego – to sygnał, że instytucje finansowe dostrzegają potencjał i dojrzałość tego typu projektów. Nie tylko dostarczamy kapitał, ale przede wszystkim otwieramy drogę dla kolejnych inwestorów, pokazując, że zielona transformacja może być biznesowo efektywna" – powiedział prezes zarządu ARP TFI Michał Handzlik, cytowany w komunikacie.

Łączne nakłady inwestycyjne na realizację projektu szacowane są na 233 mln zł. Proces akwizycji wszystkich pięciu biogazowni został już rozpoczęty.

"To kolejny milowy krok dla Neo Bio Energy służący do rozwoju działalności w obszarze biogazu i biometanu. Podpisana umowa daje nam podwójną wartość – z jednej strony kapitał pozwalający na dalsze akwizycje i zwiększanie stanu aktywów, z drugiej stabilny partner, który wnosi również swoją wiedzę i doświadczenie. Z satysfakcją patrzę na rozwój grupy Neo Bio Energy, tym bardziej, że robimy to jak dotąd w ramach krajowych środków, wspieranych przez krajowe instytucje" – dodał prezes zarządu Neo Bio Energy Piotr Beaupré.

Na początku 2026 roku Polski Zielony Fundusz przystąpił do projektu budowy dziewięciu nowoczesnych biometanowni rolniczych w północnej Polsce. Każda z instalacji będzie miała moc 0,99 MW. Łączna wartość projektu to blisko 400 mln zł, z czego zaangażowanie kapitałowe PZF wyniesie 59 mln zł. W Polsce funkcjonuje obecnie jedna biometanownia, dlatego inwestycja ma charakter przełomowy i zasadniczo przyspieszy rozwój tej technologii w kraju.

Dopiero drugi projekt w tej dziedzinie

Najnowsza inwestycja z Neo Bio Energy to trzecia umowa w portfolio funduszu i jednocześnie drugi projekt w obszarze biogazu i biometanu.

Neo Bio Energy to spółka z Grupy Neo Energy Group, będąca jednym z wiodących operatorów i inwestorów biogazowni w Polsce, zarządzająca portfolio instalacji o łącznej mocy ok. 30 MW.

ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych to spółka z Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu zarządzająca funduszami inwestycyjnymi wspierającymi kluczowe procesy zielonej transformacji gospodarki – w szczególności w obszarach energetyki odnawialnej, czystego przemysłu, zielonej infrastruktury i chemii. Działa na zasadach rynkowych, koncentrując się na projektach o wysokim potencjale środowiskowym i rozwojowym.

Pierwszym funduszem zarządzanym przez ARP TFI jest Polski Zielony Fundusz FIZ (PZF) o docelowym kapitale 900 mln zł. PZF inwestuje 20-60 mln zł w pojedyncze projekty, obejmując udziały mniejszościowe lub większościowe, na zasadach rynkowych, z perspektywą wyjścia z inwestycji w horyzoncie 3-5 lat. Tworzone przez ARP TFI instrumenty finansowe takie jak PZF przyczynią się do rozwoju rynku długoterminowych inwestycji infrastrukturalnych i do uruchomienia kapitału z polskich oszczędności emerytalnych.

