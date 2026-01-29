Biogazownie na pierwszym planie. Jest nowelizacja

Celem nowelizacji Prawa energetycznego jest odblokowanie rozwoju biogazu, lepsze wykorzystanie potencjału rolnictwa i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego na obszarach wiejskich, podkreślono.

"Biogazownie to lokalne, stabilne źródła energii, która pracują na rzecz polskiej wsi. Wspierają rozwój obszarów wiejskich, pozwalają efektywniej wykorzystać potencjał polskiego rolnictwa i dają rolnikom nowe źródło dochodu. Dlatego przygotowaliśmy rozwiązania, które będą impulsem dla rozwoju biogazu – ułatwią planowanie inwestycji i zapewnią przewidywalne przychody. To korzyści nie tylko dla inwestorów, ale dla całych lokalnych społeczności – większe bezpieczeństwo energetyczne, lepsze wykorzystanie surowców z gospodarstw rolniczych i wzmocnienie lokalnej ekonomii. Chcemy, aby biogaz stał się jednym z fundamentów lokalnej energetyki" – powiedział minister energii Miłosz Motyka, cytowany w komunikacie.

To mogą umożliwić biogazownie

"Biogaz to ogromna szansa dla wsi i rolnictwa. Potencjał biogazu rolniczego w Polsce szacuje się na ponad 8 mld m3 rocznie. W obecnej sytuacji geopolitycznej i w dobie kryzysu energetycznego zwiększanie udziału stabilnych, niezależnych od zewnętrznych dostawców źródeł energii, jest szczególnie istotne. W przeciwieństwie do innych źródeł OZE biogazownie mogą pracować nawet 8 tys. godzin w roku, czyli przez ok. 90 proc. czasu. Umożliwiają też zastępowanie paliw kopalnych energią odnawialną, zagospodarowanie odpadów z gospodarstw i przetwórstwa oraz wykorzystanie pofermentu jako naturalnej alternatywy dla nawozów mineralnych" – dodał minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.

Jednym z kluczowych elementów projektu reformy energetycznej jest wprowadzenie jasnych i wiążących terminów dla operatorów systemów elektroenergetycznych na początkowym etapie rozpatrywania wniosków o określenie warunków przyłączenia. Operator będzie miał 60 dni na potwierdzenie kompletności wniosku o warunki przyłączenia albo wezwanie do jego uzupełnienia. Rozwiązanie to ogranicza sytuacje, w których inwestorzy przez długi czas pozostawali bez informacji zwrotnej, co hamowało proces inwestycyjny i utrudniało pozyskanie finansowania, wskazano w materiale.

Nowe przepisy wprowadzają również ułatwienia przyłączenia do sieci dla sezonowego oddawania energii do sieci. Biogazownie, które mają harmonogram pracy, będą mogły – w okresie od marca do września – wprowadzać energię do sieci z gwarantowaną mocą przyłączeniową przez co najmniej 14 godzin na dobę. Zapewnia to stabilniejsze warunki funkcjonowania instalacji biogazowych, lepsze bilansowanie energii oraz większą przewidywalność przychodów.

Odpowiedź na możliwe zagrożenia

Wnioski o przyłączenie biogazowni z harmonogramem pracy będą też zwolnione z obowiązku sporządzenia ekspertyz wpływu na sieć elektroenergetyczną. Rozwiązanie to ma uprościć i skrócić procedury przyłączenia tego typu instalacji do sieci elektroenergetycznej, podano również.

Nowela ustawy Prawo energetyczne wzmacnia pozycję biogazowni w systemie elektroenergetycznym. W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci biogazownie będą ograniczane lub odłączane w ostatniej kolejności. To podkreślenie ich roli jako stabilnych i przewidywalnych źródeł energii.

Nowe przepisy Prawa energetycznego opracowane przez Ministerstwo Energii obejmują nie tylko sektor biogazu w Polsce. To kompleksowe rozwiązania, które mają ułatwić inwestorom przyłączanie nowych źródeł energii do sieci, przyspieszyć rozwój OZE i zapewnić większą przewidywalność dla odbiorców, podsumowano.

