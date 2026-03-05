Ludzie Trumpa wpadli w panikę. Obawiają się "katastrofy"

Od soboty (28 lutego) Stany Zjednoczone i Izrael dokonują nalotów na Iran. W odpowiedzi Teheran ostrzeliwuje Izrael i sojuszników Ameryki na Bliskim Wschodzie. Donald Trump powiedział w poniedziałek (2 marca), że operacja pod kryptonimem "Epicka Furia" może potrwać cztery tygodnie.

Zza oceanu coraz częściej dochodzą głosy, że otoczenie Donalda Trumpa pogubiło się w wojnie i nie wie, w którą stronę potoczy się konflikt.

CNN przekonuje, że doradcy prezydenta obawiają się politycznych konsekwencji, jakie będą się wiązać z wojną. Mają wskazywać na brak jasnego celu amerykańskiej inwazji oraz opór w samym amerykańskim społeczeństwie. Dziennikarze zwracają uwagę na zawirowanie na rynkach, rosnące ceny paliwa oraz śmierć sześciu amerykańskich żołnierzy.

– Miejmy nadzieję, że nic nie pójdzie naprawdę nie tak. Bo jeśli tak się stanie, to będzie problem – stwierdził jeden z urzędników z Białego Domu.

Niepewność zwiększa fakt, że na jesieni odbędą się tzw. wybory połówkowe, które mogą potoczyć się bardzo niekorzystnie dla Republikanów.

USA nie mają wystarczających zapasów broni?

Amerykański prezydent skrytykował swojego poprzednika Joe Bidena za przekazywanie Ukrainie zaawansowanej broni i amunicji, twierdząc, że pomoc ta była warta "setki miliardów dolarów" i nie została uzupełniona.

"Śpiący Joe Biden poświęcił cały swój czas i pieniądze naszego kraju, oddając wszystko F.T. Barnumowi (Zełenskiemu!) z Ukrainy – setki miliardów dolarów – i chociaż rozdał tyle niezwykle drogiej broni (ZA DARMO!), nie zadał sobie trudu, żeby ją zastąpić" – napisał Trump.

Amerykańscy dowódcy wojskowi wyrażali niedawno obawy o kurczące się zapasy niektórych kluczowych systemów obronnych i rakietowych, co stoi w pewnej sprzeczności z optymistycznymi deklaracjami prezydenta USA.

