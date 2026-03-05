Pentagon ostrzega Europę: Są gotowi uderzyć

Podczas spotkania w think tanku Council on Foreign Relations Elbridge Colby odpowiadał na pytania dotyczące wojny amerykańsko-izraelskiej przeciwko Iranowi. Jedno z nich dotyczyło przechwyconej przez obronę powietrzną NATO rakiety nad Turcją.

Republika Islamska gotowa by uderzyć w NATO? Wiceszef Pentagonu ostrzega

Wiceszef Pentagonu przyznał tu, iż nie zna dokładnych szczegółów sprawy, więc nie chciałby wychodzić przed szereg.

– Ale myślę, że widzimy to wyraźnie, że Islamska Republika jest gotowa, by uderzać w szeroki zakres krajów, nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale też potencjalnie w NATO – podkreślił, dodając iż obecnie obserwowane są ruchy wielu krajów Sojuszu, by podjąć działania w tej sprawie.

W ocenie wiceszefa Pentagonu widać już szeroki konsensus ws. postrzegania Republiki Islamskiej jako uciążliwe zagrożenie. – To nie jest tak, że Amerykanie coś wymyślają – wskazał.

Colby został również zapytany, czy prowadzone działania przeciwko Iranowi wpisują się w priorytety amerykańskiej Narodowej Strategii Obrony. Z udzielonej przez niego odpowiedzi wynika, iż dokument ten jasno stwierdza, że "Iran, Republika Islamska stanowi zagrożenie dla USA, naszych sojuszników i partnerów w Zatoce, dla Izraela, Europy". – W strategii podkreślono, że obowiązkiem i koniecznością ministerstwa jest zapewnienie prezydentowi wiarygodnych i racjonalnych opcji militarnych, które pozwolą mu realizować jego cele na całym świecie, a zwłaszcza umożliwią mu korzystanie z naszych programów w dziedzinie lotnictwa i żeglugi morskiej – powiedział, po czym wyraził pogląd, iż z tego względu niezwykle ważne jest, aby USA "mogły podejmować zdecydowane działania na całym świecie".

Turcja wciągnięta do wojny?

Przypomnijmy, że w środę obrona powietrzna NATO zniszczyła rakietę z Iranu zmierzającą w kierunku przestrzeni powietrznej Turcji.

Systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO, rozmieszczone we wschodniej części Morza Śródziemnego, zniszczyły pocisk balistyczny wystrzelony z Iranu, który wszedł w przestrzeń powietrzną Turcji po minięciu Syrii i Iraku – powiadomiło tego dnia tureckie Ministerstwo Obrony.

Rzecznik NATO Allison Hart zapewniła, że Sojusz potępia irański atak. – NATO zdecydowanie popiera wszystkich sojuszników, w tym Turcję, w obliczu nieustannych ataków Iranu w całym regionie – przekazała w rozmowie z Wirtualną Polską.– Nasza postawa odstraszania i obrony pozostaje silna we wszystkich obszarach, w tym w zakresie obrony powietrznej i przeciwrakietowej – dodała.

W ocenie agencji Reutera, incydent ten oznacza, że Turcja, członek NATO i sąsiad Iranu, została wciągnięta w narastający konflikt między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, który obecnie obejmuje kilka krajów regionu.

