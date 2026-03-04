Trump rozpoczął operację wojskową w kolejnym kraju

Dowództwo Południowe Stanów Zjednoczonych przekazało, że operacja rozpoczęła się we wtorek. Działania skierowane są "przeciwko organizacjom uznanym za terrorystyczne". W praktyce oznacza to walkę z narkotykowymi kartelami. Szczegóły akcji są tajne.

"Operacje te są doskonałym przykładem zaangażowania partnerów z Ameryki Łacińskiej i Karaibów w walkę z plagą narkotykowego terroryzmu. Wspólnie podejmujemy zdecydowane działania, aby stawić czoła narkoterrorystom, którzy od dawna sieją terror, przemoc i korupcję wśród obywateli całej półkuli zachodniej" – napisano w komunikacie amerykańskiej armii.

Cytowany w oświadczeniu generał Francis L. Donovan wyraził uznanie dla "mężczyzn i kobiet z ekwadorskich sił zbrojnych za ich niezachwiane zaangażowanie w tę walkę, wykazując się odwagą i determinacją poprzez ciągłe działania przeciwko narkoterrorystom w swoim kraju".

Amerykańskie media spekulują, czy żołnierze US Army faktycznie biorą udział w walkach z kartelami. Z pewnością, wskazują, pomagają Ekwadorczykom w planowaniu akcji oraz zapewniają wsparcie logistyczne i wywiadowcze.

Trump walczy z narkotykowymi kartelami

Przypomnijmy, że tuż po inauguracji swojej prezydentury Donald Trump zapowiedział uznanie karteli narkotykowych za organizacje terrorystyczne. W pierwszych miesiącach urzędowania trwały intensywne rozmowy z Meksykiem, które miały zmusić tamtejszy rząd do zdecydowanych działań w celu zwalczania nielegalnej migracji i dostaw fentanylu do USA.

Według medialnych doniesień szef Pentagonu Pete Hegseth, podczas rozmów z najwyższymi rangą przywódcami wojskowymi Meksyku, zagroził "jednostronnymi działaniami" ze strony armii USA, jeśli władze Meksyku nie zajmą się "zmową" między rządem kraju a kartelami narkotykowymi.

Dziennik "The Wall Street Journal" podał, że rozmowa odbyła się 31 stycznia i był to pierwszy oficjalny kontakt nowego sekretarza obrony z meksykańskim dowództwem wojskowym.

Czytaj też:

Atak USA na Iran. Rubio wyjaśnił, jak zapadła decyzjaCzytaj też:

USA i Izrael zaatakowały irański ośrodek wzbogacania uranu