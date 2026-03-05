Podano skalę oszustw przy kupnie aut w Polsce. Niepokojące dane

Polski rynek samochodów używanych nie budzi zaufania rodzimych konsumentów – 65 proc. kupujących bardzo obawia się potencjalnie związanych z taką transakcją oszustw, a żadnych obaw nie ma jedynie 6 proc. badanych. W badaniu wzięły udział osoby, które w ostatnich 12 miesiącach kupiły auto z drugiej ręki, albo zamierzają to zrobić w ciągu roku, czytamy w komunikacie.

16 proc.badanych przyznaje, że padli ofiarą poważnego oszustwa przy zakupie używanego samochodu, takiego jak np. fałszywe ogłoszenie, nieujawnione zastawy lub obciążenia dotyczące danego auta, mocno zmanipulowany przebieg czy nieujawnione poważne uszkodzenia, a nawet próba sprzedaży pojazdu kradzionego lub ze sklonowanym numerem VIN.

Plaga oszustów

Z kolei 28 proc. respondentów przyznaje, że spotkało się z drobniejszymi oszustwami, jak np. niewielkie manipulacje przy przebiegu wystawionego na sprzedaż pojazdu czy nieujawnione drobne uszkodzenia. Z żadnymi nieuczciwymi praktykami podczas kupowania używanego auta nigdy nie spotkało się 56 proc. badanych, wynika z materiału.

Ponad 70 proc.badanych deklaruje, że z dużym prawdopodobieństwem przed zakupem używanego samochodu w przyszłości sprawdzi raport jego historii, zapozna się dokumentami rejestracyjnymi, dowodem własności dotychczasowego właściciela itd. 8% wcale nie zamierza sprawdzać tego typu informacji.

"Zdecydowana większość pojazdów na polskich drogach pochodzi z drugiej ręki. Rynek wtórny oferuje bardzo szeroki wybór aut w różnych cenach, gdzie każdy może znaleźć ofertę przystającą do jego możliwości finansowych, ale kryje również liczne pułapki – od ukrytych wad technicznych samochodu po potencjalne problemy prawne. Szczególnie dotyczy to popularnych wśród polskich konsumentów używanych aut importowanych z zagranicy, w przypadku których dostęp do pełnej dokumentacji może być utrudniony" – powiedział business development manager w Carfax Polska Robert Lewandowski, cytowany w materiale.

Carfax jest międzynarodowym dostawcą historii samochodów używanych.

