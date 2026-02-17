"Jesteś monitorowany!". Uwaga na nowy typ oszustwa

CBŚP opublikowało ostrzeżenie przed nowym rodzajem oszustwa, o których informacje napłynęły w ostatnim czasie.

"Przestępcy podszywają się po policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji, tym razem za pomocą wiadomości SMS. Nie reagujmy na tego typu próby kontaktu bo jest to oszustwo! Zachowajmy szczególną ostrożność bo przestępcy modyfikują metody działania i tylko czekają na nasz błąd!" – podano w komunikacie.

Dostałeś taką wiadomość? To próba oszustwa

Do Centralnego Biura Śledczego Policji docierają informacje o tym, że za pomocą SMS-ów oszuści rozsyłają wiadomości o poniższej treści (pisownia oryginalna): "Jestes monitorowany przez nasza komende. Zastepca Komendanta Centralnego Biura Sledczego Policji: insp. Artur Kowalczewski, otrzymal wniosek do rozpatrzenia. Numer wniosku: AB-IP.185.6.2026. Niniejsza rozmowe prowadzi inspektor Artur Kowalczewski, funkcjonariusz Centralnego Biura Sledczego. W twoim imieniu zostalaprzyjeta gotowka oznakowana w dniu: 13.02.2026. Kwota: 97826.00 PLN. Decyzja zwrotna zostanie skierowana do operatora prowadzacego, Doradca: Daniel Pomorski".

Policja apeluje, że nie reagować na tego typu wiadomości, a także na możliwe późniejsze próby kontaktu telefonicznego lub za pomocą popularnych komunikatorów internetowych. "Ponadto nie przekazujmy osobom nieznanym naszych danych osobowych, informacji umożliwiających zdalny dostęp do konta bankowego, kodów BLIK, danych z karty kredytowej, jak również kryptowalut i gotówki. Nie klikajmy w podejrzane linki i nie skanujmy nieznanych kodów QR, w szczególności przesyłanych za pomocą SMS-ów, wiadomości na komunikatorach internetowych lub poczty e-mail" – podkreślono.

CBPŚ informuje, że jeżeli ktoś otrzymał tego typu wiadomość, to jest to z całą pewnością próba oszustwa.

