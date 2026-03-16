Kryzys lekowy w Europie? Müller ostrzega

W wyniku działań wojennych na Bliskim Wschodzie ceny ropy w USA rosną, a cena Brent przekroczyła 100 USD za baryłkę po jednym z najbardziej zmiennych tygodni handlowych w historii. Inwestorzy spodziewają się kolejnych wstrząsów po tym, jak Iran zapowiedział dalsze zamknięcie cieśniny Ormuz.

Zachód czeka kryzys lekowy?

Tymczasem europoseł PiS Piotr Müller ostrzega, że zamknięcie cieśniny może przynieść kolejne, negatywne skutki dla społeczeństw państw zachodnich.

"Konflikt na Bliskim Wschodzie zaczyna wpływać na globalne łańcuchy dostaw. Choć na pierwszy plan wysuwają się ceny ropy i transport, skutki mogą dotknąć także rynku leków" – pisze polityk.

Müller tłumaczy, że branża farmaceutyczna jest jedną z najbardziej narażonych na zakłócenia łańcucha dostaw. Jeśli zakłócenia utrzymają się przez dłuższy czas, wtedy, jak pisze europoseł, "istnieje ryzyko, że niedobory niektórych leków mogą pojawić się nawet w ciągu kilku tygodni". Firmy działające w branży już ostrzegają, że w krótkiej perspektywie czasu w aptekach może zabraknąć niektórych medykamentów.

"Dlatego dziś szczególnie ważne jest, aby rząd oraz @MZ_GOV_PL prowadziły stały dialog z branżą farmaceutyczną – producentami, hurtowniami i dystrybutorami leków" – podkreślił Müller i wskazał, że potrzebne są wspólne monitorowanie sytuacji w łańcuchach dostaw, analiza ryzyk oraz szybka wymiana informacji.

Europoseł podkreślił, że obecna sytuacja to również sygnał alarmowy dla unijnych elit.

"To również temat do poważnej refleksji na poziomie całej Unii Europejskiej – Europa powinna wzmacniać i rozwijać własny przemysł farmaceutyczny, zamiast dopuszczać do dalszego przenoszenia produkcji leków do innych regionów świata" – wskazał.

