Fatalna wiadomość dla kierowców. Ceny paliw będą rosły

Wzrost będzie miał jednak mniejsze tempo. Zgodnie z prognozą cena Pb95 wzrośnie o 22 gr/l, Pb98 – 25 gr/l, ON – 23 gr/l, a LPG – 23 gr/l.

Wzrost cen oleju napędowego dwukrotnie większy niż benzyny

"Właśnie mija drugi tydzień od wybuchu wojny w Iranie i zgodnie z prognozami ceny paliw na stacjach osiągnęły nowe tegoroczne maksima. Podobnie ja przed tygodniem wzrost cen oleju napędowego był dwukrotnie większy niż benzyny. Aktualne ceny benzyny są najwyższe od czerwca 2024 roku, a oleju napędowego od stycznia 2023 roku" – czytamy w komentarzu.

Jak podkreślają eksperci, "w ciągu tego tygodnia średnia cena diesla wzrosła o 0,65 zł/l, a benzyny Pb95 o 0,27 zł/l". "Autogaz z kolei podrożał o 0,20 zł/l do 3,17 zł/l. Od początku wojny ceny Pb95, ON i LPG wzrosły odpowiednio o 0,79 zł/l, 1,65 zł/l i 0,39 zł/l" – wskazują.

"Na wybranych stacjach paliw ceny oleju napędowego już w tym tygodniu przekroczyły poziom 8 zł/l i utrzymuje się ryzyko, że takich stacji może przybywać. Szansą na mniejsze rachunki za paliwa póki co pozostaje korzystanie z promocji" – zauważają autorzy raportu.

Tyle Polacy zapłacą za paliwo

Jak zaznaczają analitycy, "na krajowym rynku hurtowym obserwujemy dalszy wzrost cen, dlatego mimo próby ograniczania marż detalicznych średni poziom cen paliw na stacjach będzie rósł dalej, ale już w mniejszym tempie".

Średnie ceny paliw 12 marca br.:

– Benzyna bezołowiowa 95: 6,53 zł/l (+27 gr/l)

– Benzyna bezołowiowa 98: 7,24 zł/l (+31 gr/l)

– Olej napędowy: 7,64 zł/l (+0,65 gr/l)

– Autogaz: 3,17 zł/l (+0,20 gr/l)

Prognoza na okres 16-20.03.2026:

– Pb95 – 6,75 zł/l (+22 gr/l)

– Pb98 – 7,49 zł/l (+25 gr/l)

– ON – 7,87 zł/l (+23 gr/l)

– LPG – 3,40 zł/l (+23 gr/l)

Co z cenami ropy naftowej?

"W piątek 13 marca ropa Brent kosztuje około 100 USD/bbl i rynek jest o 20 USD/bbl poniżej tegorocznych maksimów ustanowionych 9 marca. W skali tygodnia (w okresie 6-12 marca) ropa Brent podrożała 6,4 USD/bbl (7 proc.)" – czytamy w komentarzu rynkowym Reflex.

Eksperci wskazują, że "faktem stało się uwolnienie rezerw strategicznych". "MAE 11 marca podjęła decyzję o uwolnieniu rezerw strategicznych w wielkości 400 mln bbl. USA z kolei uwolnią 172 mln bbl rezerw. Decyzję o uwolnieniu rezerw w wielkości 80 mln bbl (45 dni zapotrzebowania) podjęła już Japonia, która z regionu Bliskiego Wschodu importuje około 90 proc. ropy naftowej. Japonia posiada jednak ogromne rezerwy surowca, wystarczające aż na około 254 dni krajowego popytu. Uwolnienie rezerw strategicznych rozważają również Indie" – relacjonują analitycy.

"USA w obecnej sytuacji zawieszają po raz drugi od wybuchu wojny sankcje na rosyjską ropę naftową. Wydana 12 marca licencja pozwala na sprzedaż rosyjskiej ropy naftowej i produktów naftowych, które zostały załadowane na tankowce do końca dnia 11 marca (dokładnie do godziny 12:01 am dnia 12 marca Amerykańskiego Czasu Wschodniego ET). Licencja obowiązuje do końca dnia 10 kwietnia – do godziny 12:01 am dnia 11 kwietnia Amerykańskiego Czasu Wschodniego ET. Szacuje się, że wielkość rosyjskiej ropy naftowej na tankowcach to ponad 100 mln bbl. Rosyjska ropa naftowa Urals (ex-Baltic) kosztuje aktualnie koło 66 USD/bbl" – czytamy.

Tak słabych wyników jeszcze nie było

Jak wskazują analitycy: "Problem w tym, że wojna trwa nadal, a kraje Zatoki Perskiej muszą dalej ograniczać produkcję i eksport ropy naftowej oraz produktów naftowych". "Niemal pewnym jest, że w marcu eksport ropy naftowej i produktów naftowych głównych producentów takich jak Arabia Saudyjska, Katar, ZEA, Kuwejt, Irak osiągnie historyczne rekordowe minima. ZEA zmniejszyły już eksport o około 30 proc., poniżej 3 mln bbl/d. Eksport ropy naftowej i paliw udało się jedynie zwiększyć Omanowi, którego terminale są zlokalizowane poza Cieśniną Ormuz. Wzrost jest jednak bardzo niewielki, wręcz symboliczny (około 0,2 mln bbl/d) w stosunku do ograniczeń w eksporcie ropy naftowej przez Cieśninę Ormuz" – tłumaczą.

"Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że w marcu światowa podaż ropy naftowej spadnie o 8 mln bbl/d. Spadnie też poniżej 80 mln bbl/d produkcja światowych rafinerii, głównie ze względu na wojnę i ograniczenia przerobu ropy naftowej w rafineriach na Bliskim Wschodzie, które sięgają już ponad 3 mln bbl/d, czyli blisko 4 proc. światowego przerobu ropy naftowej" – wskazuje Reflex.

Eksperci przypominają, że "amerykańska EIA zgodnie z najnowszymi szacunkami prognozuje, że cena ropy Brent utrzyma się powyżej 95 USD/bbl przez najbliższe dwa miesiące, ale do końca roku spadnie poniżej 70 USD/bbl". "Prognozowania na rok 2027 średnia cena ropy Brent ma wynieść 67 USD/bbl" – dodają.

