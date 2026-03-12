Trump o wysokich cenach ropy. Był szczery do bólu

"Stany Zjednoczone są zdecydowanie największym producentem ropy na świecie, więc kiedy ceny ropy rosną, zarabiamy dużo pieniędzy. ALE dla mnie jako prezydenta bardziej interesujące i ważniejsze jest powstrzymanie imperium zła, Iranu, przed zdobyciem broni nuklearnej i zniszczeniem Bliskiego Wschodu i w zasadzie świata. Nie pozwolę na to!" – napisał Trump w czwartek (12 marca) w serwisie Truth Social.

Blokada Cieśniny Ormuz. Ceny ropy wystrzeliły

Gwałtowny wzrost cen ropy naftowej związany jest z konfliktem na Bliskim Wschodzie i problemami z żeglugą w rejonie Cieśniny Ormuz po ataku USA i Izraela na Iran.

Przez Cieśninę Ormuz przechodzi ok. jedna piąta światowego handlu ropą, w tym cały eksport gazu skroplonego LNG z Kataru. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ostrzegł przed atakami na tankowce, które spróbują przepłynąć tym jedynym morskim szlakiem z krajów Zatoki Perskiej.

Władze w Teheranie twierdzą, że świat powinien przygotować się na ceny ropy powyżej 200 dolarów za baryłkę.

Drogie paliwo na stacjach w Polsce. Orlen obniża ceny

Wysokie ceny ropy naftowej przekładają się na drogie tankowanie w Polsce. W środę (11 marca) Orlen po raz pierwszy od wybuchu wojny w Iranie obniżył hurtowe ceny paliw, czyli te, po których sprzedaje je stacjom benzynowym.

Wcześniej koncern poinformował, że od czwartku (12 marca) rusza specjalna promocja. Każdy kierowca korzystający z aplikacji ORLEN Vitay przez kolejnych osiem weekendów (do 3 maja włącznie) będzie mógł kupić do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego w cenie obniżonej nawet o 35 gr.

Warunkiem jest aktywacja kuponu oraz zakupy z oferty pozapaliwowej za przynajmniej 5 zł. W przypadku samego tankowania aktywacja kuponu obniży cenę każdego litra o 20 gr.

Ponad 100 dolarów za baryłkę. Tego nie było od miesięcy

W niedzielę (8 marca) ceny ropy WTI i Brent przebiły psychologiczną granicę 100 dolarów za baryłkę, a następnie rosły do blisko 120 dolarów za baryłkę.

Po tym, jak prezydent USA Donald Trump zapowiedział w poniedziałek (9 marca), że wojna z Iranem wkrótce się skończy i że rozważa przejęcie Cieśniny Ormuz, ceny ropy zaczęły spadać, a w następnych dniach ustabilizowały się w okolicach 100 dolarów za baryłkę.

W reakcji na kryzys Międzynarodowa Agencja Energetyczna zaleciła w środę (11 marca) uwolnienie rezerw 400 mln baryłek ropy. To największa taka operacja w historii.

