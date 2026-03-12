Zaginął generał USA. Dowodził bazą kojarzoną z UFO

Jak informuje CNN, amerykańska policja i FBI od dwóch tygodni poszukują emerytowanego generała Sił Powietrznych USA Williama Neila McCaslanda.

Zajmował on kiedyś wysokie stanowiska w strukturach naukowych i technologicznych Pentagonu. Nadzorował prace laboratorium w bazie sił powietrznych Wright-Patterson, gdzie – jak uważają zwolennicy teorii o istnieniu UFO – badano rzekomy statek kosmiczny, który rozbił się w Roswell w 1947 r.

USA. Poszukiwania zaginionego generała

68-letni McCasland opuścił swój dom w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk rankiem 27 lutego bez telefonu i od tamtej pory nie ma z nim kontaktu. Poszukiwania rozpoczęły się następnego dnia.

W trakcie swojej kariery w armii McCasland pracował nad eksperymentalnym rozwojem technologii wojskowych, był głównym inżynierem w programie GPS Departamentu Obrony, zarządzał programem laserów kosmicznych i nadzorował projekty specjalne w Narodowym Biurze Rozpoznania (NRO).

Po przejściu na emeryturę McCasland współpracował z firmą To The Stars, założoną przez Toma DeLonge'a, muzyka Blink-182, która zajmuje się badaniem danych dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych.

Trump odtajnia dokumenty ws. UFO

Zaginięcie generała nastąpiło kilka dni po tym, jak prezydent USA Donald Trump nakazał Pentagonowi i innym agencjom federalnym odtajnienie dokumentów rządowych związanych z UFO i życiem pozaziemskim.

Były oficer wywiadu Pentagonu Luis Elizondo, który opowiada się za ujawnieniem danych o UFO, wyraził nadzieję, że McCasland nie był celem ataku. Podkreślił jednak, że jest za wcześnie, aby wiązać zaginięcie generała z jego ewentualnymi badaniami nad niezidentyfikowanymi zjawiskami.

Żona McCaslanda, Susan, powiedziała, że jej mąż przeszedł na emeryturę prawie 13 lat temu, co czyni teorię o jego porwaniu w celu zdobycia starych tajemnic mało prawdopodobną. Podkreśliła również, że generał "nie posiada specjalistycznej wiedzy" na temat szczątków UFO rzekomo przechowywanych w bazie sił powietrznych Wright-Patterson w stanie Ohio.

