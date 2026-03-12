Raport wywiadu USA zaprzecza słowom Trumpa. "Reżimowi nie grozi upadek"

Po prawie dwóch tygodniach nieustannych bombardowań ze strony USA i Izraela, amerykański wywiad wskazał, że przywództwo Iranu jest w dużej mierze nienaruszone i nie grozi mu upadek w najbliższym czasie – przekazała agencja prasowa Reutera, powołując się na trzy anonimowe źródła "zaznajomione ze sprawą".

Według najnowszego raportu amerykańskiego wywiadu, "reżimowi nie grozi upadek", a obecny irański rząd "zachowuje kontrolę nad społeczeństwem". Doniesienia wywiadowcze podkreślają spójność kierownictwa duchowo-politycznego Iranu pomimo zabójstwa najwyższego przywódcy, ajatollaha Alego Chameneiego, do którego doszło 28 lutego, czyli pierwszego dnia amerykańsko-izraelskich ataków na Iran.

Rozmówca agencji Reutera zdradził również, że izraelscy urzędnicy w zamkniętych rozmowach przyznają, iż nie ma pewności, że wojna doprowadzi do upadku teokratycznej władzy Republiki Islamskiej Iranu. Zaznaczył, że sytuacja jest dynamiczna i może ulec zmianie.

Biuro dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) odmówiło agencji Reutera komentarza. Z kolei Biały Dom nie odpowiedział na taką prośbę.

Kiedy koniec wojny z Iranem?

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ocenił w środę, że trwający konflikt z Iranem może wkrótce dobiec końca. W krótkiej rozmowie telefonicznej z portalem Axios stwierdził, że po ostatnich uderzeniach militarnych skala potencjalnych celów jest ograniczona. – Praktycznie nie ma już nic do atakowania. Małe to i owo… Kiedy tylko zechcę, to się skończy – powiedział prezydent USA. Nie sprecyzował jednak, czy prowadzone są rozmowy dotyczące zakończenia działań militarnych ani kiedy ewentualnie mogłoby do niego dojść.

W środę na wiecu w Kentucky Trump oświadczył, że USA wygrały wojnę z Iranem. Nie przedstawił jednak żadnych argumentów na poparcie tego twierdzenia. – Powiedzmy, że wygraliśmy. Wiecie, nigdy nie lubicie mówić za wcześnie, że wygraliście. Ale wygraliśmy. W pierwszej godzinie było po wszystkim. Wygraliśmy – powtarzał amerykański przywódca.

Czytaj też:

Dlaczego "Epic Fury"? Trump: Dali mi 20 nazw. Prawie zasnąłemCzytaj też:

USA wciągają Europę w wojnę? Ten kraj udostępni swoją bazę lotniczą