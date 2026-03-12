Iran walczy. Trafione tankowce i cele w państwach arabskich

W czwartek rano irańskie siły zbrojne uderzyły na instalacje naftowe i tankowce w Zatoce Perskiej. Celny ostrzał miał miejsce podczas przeładunku paliwa między statkami na wodach terytorialnych Iraku ok. 50 km od wybrzeża w okolicach portu Umm Kasr w pobliżu Basry. Służbom udało się opanować ogień. Śmierć poniósł jeden marynarz, a 38 członków załogi zostało uratowanych przez zespoły ratunkowe. Port w Basrze leży w głębi Zatoki Perskiej, ok. 800 km od Cieśniny Ormuz. W środę w regionie zaatakowano pięć jednostek.

Ataki na tankowce w Zatoce Perskiej

Iran przeprowadził w nocy ze środy na czwartek serię ataków rakietowych i dronowych na cele w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie i Kuwejcie. Jak donoszą agencje prasowe, systemy obrony powietrznej przechwyciły większość obiektów. U wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich doszło do ataku na szósty w ciągu dwóch dni statek handlowy.

W Bahrajnie, gdzie pociski trafiły w zbiorniki paliwa w prowincji Muharrak, w pobliżu międzynarodowego lotniska. Tamtejsze władze zaapelowały do mieszkańców okolicznych miast do pozostania w domach i uszczelnienia okien z powodu gęstego dymu. Aresztowano cztery osoby pod zarzutem szpiegostwa na rzecz irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Z koleiw Dubaju dron uderzył w budynek mieszkalny, wywołując pożar, który został szybko opanowany. Resort obrony Arabii Saudyjskiej poinformował o zestrzeleniu 18 wrogich dronów celujących m.in. we wschodnie pola naftowe.

Bliski Wschód. Wojna z Iranem

W weekend wojsko izraelskie zbombardowało magazyny z ropą naftową w Teheranie. Na stolicą Iranu unosiły się gigantyczne kłębowiska czarnego dymu, spadł też czarny deszcz. Władze wezwały mieszkańców tej niemal 12-milionowej metropolii, by nie wychodzili z domów. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) stwierdził z kolei, że przy obecnej intensywności Siły Zbrojne Islamskiej Republiki Iranu są zdolne do kontynuowania co najmniej 6-miesięcznej wojny.

Od 28 lutego Izrael i USA prowadzą szeroko zakrojoną operację m.in. lotniczo-rakietową przeciwko Iranowi bez użycia sił lądowych. Iran, zgodnie z zapowiedzią, przeprowadził ataki rakietowe i dronowe na Izrael oraz amerykańskie bazy wojskowe i lotniska na Bliskim Wschodzie udostępniane amerykańskiemu wojsku. Uderzenia irańskie są punktowe i planowane w taki sposób, by zniechęcić państwa regionu do wspierania USA swoją logistyką. Konflikt mocno wpływa na sytuację w regionie. Spowodował blokadę Cieśniny Ormuz, problemy z lotami, wzrost cen surowców i budzi obawy o możliwą dalszą eskalację.

