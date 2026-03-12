Cyberatak na polskie instytucje. Rząd oskarża Iran

– Atak nie był może potężnej skali, ale była próba przełamania zabezpieczeń, która została powstrzymana. Już pracują odpowiednie służby – powiedział minister cyfryzacji. Jak dodał, ingerencja w pełnej skali "nie doszła do skutku".

Wicepremier wprost wskazuje na Iran jako potencjalne źródło ataku.

– Pierwsze identyfikacje wektorów wejścia, czyli tych miejsc, z których atakowano, są związane z Iranem – stwierdził Gawkowski. - Jak będzie ostateczna informacja i służby to posprawdzają, to będziemy weryfikowali, ale dużo wskazuje, że to miało miejsce z terytorium Iranu – dodał.

Gawkowski stwierdził, że był to największy od lat atak na infrastrukturę energetyczną. – Z jasnym celem: doprowadzić do blackoutu – ocenia.

Kiedy koniec wojny z Iranem?

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ocenił w środę, że trwający konflikt z Iranem może wkrótce dobiec końca. W krótkiej rozmowie telefonicznej z portalem Axios stwierdził, że po ostatnich uderzeniach militarnych skala potencjalnych celów jest ograniczona. – Praktycznie nie ma już nic do atakowania. Małe to i owo… Kiedy tylko zechcę, to się skończy – powiedział prezydent USA. Nie sprecyzował jednak, czy prowadzone są rozmowy dotyczące zakończenia działań militarnych ani kiedy ewentualnie mogłoby do niego dojść.

W środę na wiecu w Kentucky Trump oświadczył, że USA wygrały wojnę z Iranem. Nie przedstawił jednak żadnych argumentów na poparcie tego twierdzenia. – Powiedzmy, że wygraliśmy. Wiecie, nigdy nie lubicie mówić za wcześnie, że wygraliście. Ale wygraliśmy. W pierwszej godzinie było po wszystkim. Wygraliśmy – powtarzał amerykański przywódca.

Jednocześnie wywiad USA twierdzi, że rządowi Iranu nie grozi upadek. Amerykanie przyznają, iż obecna władza "zachowuje kontrolę nad społeczeństwem".

