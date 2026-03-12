Państwa arabskie potępiają Izrael i apelują do społeczności międzynarodowej

Władze Izraela zamknęły meczet Al-Aksa i ograniczyły poruszanie się po starym mieście w Jerozolimie. Sytuacja trwa już 12-dzień, co spotkało się z reakcją państw arabskich. Wobec tego grupa szefów dyplomacji państw arabskich wystosowała wspólne oświadczenie, w którym wezwała do zmiany tego stanu rzeczy. Państwami sygnatariuszami wezwania są Katar, Jordania, Indonezja, Turcja, Pakistan, Arabia Saudyjska, Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Chcą dostępu do Al Aksa

Ministrowie spraw zagranicznych Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Republiki Indonezji, Islamskiej Republiki Pakistanu, Republiki Turcji, Królestwa Arabii Saudyjskiej, Państwa Katar i Arabskiej Republiki Egiptu potępiają ciągłe zamykanie przez izraelskie władze okupacyjne bram meczetu Al-Aksa/Al-Haram Al-Sharif dla wiernych muzułmańskich, szczególnie w czasie świętego miesiąca Ramadanu, podała w czwartek Al Jazeera.

Ministrowie zaapelowali o natychmiastowe zaprzestanie zamykania bram meczetu, zniesienie ograniczeń w dostępie do starego miasta w Jerozolimie oraz powstrzymanie się od utrudniania muzułmańskim wiernym dostępu do meczetu. Dodatkowo dyplomaci zaapelowali do społeczności międzynarodowej o nakłonienie Izraela do zaprzestania trwających naruszeń.

Izrael: Względy bezpieczeństwa

W ich ocenie mamy do czynienia z "dyskryminacyjnymi i arbitralnymi ograniczeniami dostępu" także do innych miejsc kultu na starym mieście, co stanowi "rażące naruszenie prawa międzynarodowego".

Strona izraelska utrzymuje natomiast, że tamtejsze siły zbrojne nałożyły ograniczenia w dostępie do starego miasta, z uwagi na konieczność zachowania środków "bezpieczeństwa" w związku z trwającą wojną z Iranem.

Czytaj też:

Wojna na Bliskim Wschodzie a chrześcijański syjonizm. Ważna prelekcja Pawła Lisickiego