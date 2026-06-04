Polacy nie mają litości dla Izraela

Sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jest mocno niestabilna. Nadal nie ma porozumienia pokojowego w wojnie USA i Izraela z Iranem, a ponadto premier Benjamin Netanjahu nie rezygnuje z działań zmierzających do dalszego zrównywania z ziemią Strefy Gazy.

Pracownia United Surveys przeprowadziła dla Wirtualnej Polski sondaż nt. oceny Polaków. Respondentom postawiono pytanie: "Jak Pan/i ocenia działania Izraela na Bliskim Wschodzie (wojna w Strefie Gazy, operacje w Libanie, Syrii, Iranie)?".

Zdecydowana większość, aż 84,2 proc. respondentów. odpowiedziało negatywnie. W tej grupie dominują oceny "zdecydowanie negatywne". Tak wskazało aż 67,1 proc. badanych. Kolejne 17,1 proc. ocenia te działania "raczej negatywnie".

Tylko 0,9 proc. ankietowanych wystawiło Izraelowi ocenę pozytywną (0,3 proc. – zdecydowanie pozytywnie; 0,6 proc. – raczej pozytywnie). Odpowiedź "ani pozytywnie, ani negatywnie" wybrało 12,8 proc. osób, a tylko 2,1 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

Negatywna ocena ponad podziałami politycznymi

"Co ciekawe, krytyka działań Izraela jest niemal identyczna niezależnie od preferencji politycznych respondentów w Polsce: Jak na sprawę patrzą wyborcy koalicji rządzącej? Łącznie 85 proc. tej grupy ocenia działania Izraela negatywnie (w tym 72 proc. zdecydowanie negatywnie). Jeśli chodzi o wyborców opozycji, to krytyka jest jeszcze silniejsza i wynosi łącznie 88 proc. (74 proc. ocenia działania zdecydowanie negatywnie). Co z pozostałymi wyborcami? Tutaj negatywną ocenę wystawiło 71 proc. badanych. Tak wysoki stopień zgodności między wyborcami zwalczających się na co dzień obozów politycznych jest w polskiej przestrzeni publicznej rzadkością i świadczy o silnym poczuciu dezaprobaty wobec eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie" – opisuje WP.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 22-24 maja 2026 roku. Badanie zrealizowano metodą mieszaną CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) oraz CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

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