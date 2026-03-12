Iran zaatakował włoską bazę wojskową. "Żołnierze są w bunkrze"

Włoska baza wojskowa w irackim Kurdystanie została zaatakowana w nocy ze środy na czwartek (12 marca). Nikt nie został ranny.

Ministerstwo obrony Włoch początkowo informowało o ataku rakietowym na bazę. Później źródła Reutersa w resorcie podały, że to dron zniszczył pojazd wojskowy. Według rozmówców agencji, bezzałogowiec mógł nie zostać wystrzelony w kierunku bazy celowo, lecz trafić ją przypadkowo po utracie wysokości.

Dowódca bazy, pułkownik Stefano Pizzotti, powiedział, że personel wojskowy został ostrzeżony o zagrożeniach z powietrza i schronił się w bunkrach na kilka godzin przed atakiem. Jak dodał, nie wiadomo, skąd nastąpił atak, mimo że ostrzeżenie o nalocie już się zakończyło, a eksperci wciąż sprawdzają i zabezpieczają teren.

Iran zaatakował włoską bazę wojskową w Iraku

W Irbilu stacjonuje około 300 żołnierzy szkolących kurdyjskie siły bezpieczeństwa. Pizzotti poinformował, że liczba włoskiego personelu wojskowego została niedawno zmniejszona z powodu zagrożenia, jakie stanowi wojna USA i Izraela z Iranem.

Atak na bazę potępił minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani. "Właśnie rozmawiałem z ambasadorem Włoch w Iraku. Na szczęście wszyscy nasi żołnierze są zdrowi i bezpieczni w bunkrze. Wyrażam solidarność z nimi i wdzięczność za ich codzienną służbę ojczyźnie" – napisał w serwisie X.

Wojna w Iranie. Premier Włoch krytycznie o USA i Izraelu

Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła w środę (11 marca), że USA i Izrael złamały prawo międzynarodowe atakując Iran. Dodała, że obecny konflikt na Bliskim Wschodzie jest jednym z najbardziej złożonych od dziesięcioleci, a jej rząd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego konsekwencje.

Po tym, jak USA i Izrael przeprowadziły naloty na Iran, Teheran wystrzelił ponad 2100 dronów i 688 pocisków balistycznych w kierunku krajów Zatoki Perskiej. Do ich odparcia użyto ponad 1000 rakiet przechwytujących PAC-3 z systemów obrony powietrznej Patriot. Zapasy tych pocisków zastały – według Pentagonu – uszczuplone o prawie 50 proc.

