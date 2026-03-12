Miedwiediew o "apokalipsie zombie". Kuriozalne oskarżenia pod adresem USA

Były prezydent Rosji opublikował artykuł zatytułowany "Nowe technologie: Schody do nieba czy droga do piekła". W tekście przekonuje, że Stany Zjednoczone stworzyły globalną sieć laboratoriów biologicznych prowadzących badania nad patogenami.

Miedwiediew: USA mogą stworzyć groźne patogeny

Sieć ma obejmować około 400 laboratoriów tzw. podwójnego zastosowania, działających m.in. na Bliskim Wschodzie, w Azji Południowo-Wschodniej, Afryce oraz w krajach byłego ZSRR. Miedwiediew twierdzi, że placówki te prowadzą eksperymenty nad czynnikami genetycznymi wpływającymi na odporność człowieka na choroby. W swoim artykule ostrzega m.in. przed rozwojem biologii syntetycznej i technologii edycji genomu. Jego zdaniem postęp w tych dziedzinach zwiększa ryzyko powstania nowych, niebezpiecznych patogenów.

Dla zobrazowania swojej tezy Miedwiediew przywołał scenariusz znany z popkultury. Zasugerował, że w przyszłości możliwa byłaby nawet sytuacja przypominająca "apokalipsę zombie", podobną do tej przedstawionej w grze i serialu "The Last of Us". Produkcja opowiada o świecie po globalnej epidemii, która zamienia ludzi w agresywne istoty przypominające z wyglądu właśnie zombie.

Putin chce mediować na Bliskim Wschodzie

Jednocześnie, kilka dni temu, Kreml zasygnalizował gotowość do odegrania roli mediatora w konflikcie na Bliskim Wschodzie. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow, Władimir Putin przedstawił już propozycje dotyczące zakończenia wojny w Iranie. – Propozycje są na stole – powiedział Pieskow. Według rzecznika, Putin już wcześniej miał proponować różne formy mediacji i współpracy, które miałyby pomóc w deeskalacji napięć w regionie.

Jak wynika z doniesień rosyjskich mediów, prezydent Rosji miał w tej sprawie rozmawiać telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rosyjskie media podały, że rozmowa trwała około godziny i przebiegała w "konstruktywnej, biznesowej atmosferze". W jej trakcie Putin miał przedstawić kilka pomysłów dotyczących szybkiego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.

