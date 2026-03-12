Zmiany w USA . Osoby transpłciowe tracą prawo jazdy 

Kansas jest jednym z pięciu stanów, które zabraniają osobom transpłciowym zmiany oznaczenia płci w prawie jazdy. Jest zarazem pierwszym, który uchwalił prawo z mocą wsteczną unieważniając prawa jazdy, które wcześniej zostały zmienione. Ustawa unieważnia także akty urodzenia osób, które "zaktualizowały płeć" w swoich dokumentach.

Setki kierowców otrzymało już pisma od władz stanowych informujące ich, że dokumenty są nieważne, a oni sami "mogą podlegać dodatkowym karom", jeśli będą nadal prowadzić pojazdy z nieaktualnymi licencjami. Jednym rozwiązaniem jest dla tych osób zwrócenie się do Wydziału Pojazdów stanu Kansas, gdzie otrzymają dokumenty zgodne z ich biologiczną płcią.

Pozywają Kansas

W zeszłym miesiącu dwóch mieszkańców stanu Kansas, będących osobami transpłciowymi, wniosło pozew przeciwko władzom stanu, argumentując, że ustawa narusza ich prawo do prywatności, równości, rzetelnego procesu sądowego i wolności słowa. We wtorek sędzia okręgowy hrabstwa Douglas, James McCabria, odmówił wydania tymczasowego nakazu sądowego wstrzymującego wykonanie ustawy na czas trwania postępowania.

McCabria napisał w swojej decyzji, że nie ma wystarczających dowodów na to, że osoby transpłciowe będą narażone na prześladowania i dyskryminację, jeśli będą musiały korzystać z toalet lub okazywać dokumenty tożsamości niezgodne z deklarowaną przez nich płcią.

Zamiana prawa. Istnieją tylko dwie płcie

W stanie Kansas od 2007 r. osoby transpłciowe mogły "aktualizować płeć" w swoich dokumentach. Jednak w 2023 r. zmieniono prawną definicję płci na męską lub żeńską, przypisaną w momencie urodzenia.

W ciągu ostatnich lat piętnaście innych stanów wprowadziło podobne zmiany, a prezydent Donald Trump wydał dekret, w którym stwierdził, że istnieją tylko dwie niezmienne płcie.

