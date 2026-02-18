Flaga LGBT na równych prawach z flagą USA? Pomysł demokratycznego senatora

Lider mniejszości w Senacie, demokrata Chuck Schumer, forsuje projekt mający na celu postawienie tęczowej flagi LGBT na równi z flagą państwową USA.

"Posunięcie Schumera i innych demokratów z Senatu i Izby Reprezentantów jest następstwem decyzji administracji Trumpa o usunięciu symbolu LGBT z nowojorskiego Pomnika Narodowego Stonewall (ustanowiony w 2016 r. przez Baracka Obamę), naprzeciwko Stonewall Inn, baru gejowskiego, powszechnie uważanego za miejsce narodzin ruchu 'praw gejów' w 1969 roku. Tęczową flagę ponownie wywiesił później przewodniczący dzielnicy Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, wbrew zarządzeniom rządu federalnego i regulacjom Kongresu" – opisuje serwis lifesitenews.com.

"Stonewall to święta ziemia i Kongres musi działać teraz, aby trwale chronić flagę dumy i to, co ona symbolizuje. Nienawistna krucjata Trumpa musi się zakończyć. Próby skrzywdzenia Nowego Jorku i społeczności LGTBQ+ po prostu nie przejdą, ale flaga Stonewall Pride zawsze przejdzie" – oznajmił Chuck Schumer.

Chcą zapisania flagi LGBT w prawie federalnym

W oświadczeniu na swojej stronie internetowej Schumer dodał: "Usunięcie flagi LGBT z Pomnika Narodowego Stonewall, miejsca narodzin współczesnego ruchu na rzecz praw osób LGBTQ+, to głęboko oburzające działanie, które musi zostać cofnięte. W obliczu prób dokonywanych przez administrację Donalda Trumpa, by zmienić historię, podsycać podziały i dyskryminację oraz wymazać dumę społeczności LGBTQ+, podejmuję działania mające na celu trwałą ochronę flagi LGBT przed krucjatą administracji wymierzoną w społeczność LGBTQ+".

"Uznanie flagi 'pride' w prawie federalnym to coś więcej niż symbolika, to kwestia trwałości. Wysłanie jasnego sygnału, że historia LGBTQ+ nie podlega politycznym kaprysom i że nie można nam odebrać widoczności" – powiedział Brad Hoylman-Sigal, włodarz Manhattanu.

"Miejsca związane z prawami obywatelskimi nie powinny być narażone na zmiany administracji. To prawo chroni nasze dziedzictwo, naszą godność i pokolenia, które będą patrzeć na Stonewall jako na dowód, że raz osiągnięty postęp musi być broniony" – ogłosiła Kelley Robinson, prezes waszyngtońskiej organizacji Human Rights Campaign. Powiedziała, że jej organizacja "dąży do przyszłości, w której nasze dzieci czują się równie bezpiecznie w otoczeniu flagi amerykańskiej, jak i flag równości". "Pod przywództwem senatora Schumera ta praca zaczyna się dziś od nowa" – dodała.

Czytaj też:

Jak media ukrywały płeć zabójcy w Kanadzie. Żywe torpedy ideologii queerCzytaj też:

Skandaliczna animacja LGBT w Polsce. Młodzież ma to oglądać w kinach