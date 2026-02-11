Skandaliczna animacja LGBT w Polsce. Młodzież ma to oglądać w kinach

Produkcja jest pełnometrażową animacją, której fabuła koncentruje się na relacji jednopłciowej oraz wątkach związanych z tożsamością płciową i seksualną. Film wyreżyserowały Emma Hough Hobbs i Leela Varghese. Światowa premiera odbyła się w lutym 2025 roku podczas festiwalu Berlinale, gdzie produkcja otrzymała Teddy Award – nagrodę przyznawaną filmom o tematyce LGBTQ+.

Animacja z wyraźnym motywem relacji jednopłciowej

Jak można dowiedzieć się ze strony sieci kin, które od piątku będą pokazywać film, obraz opowiada historię kosmicznej księżniczki Sairy – introwertycznej bohaterki, która zostaje porzucona przez swoją partnerkę, łowczynię nagród. Relacja między kobietami ma stanowić jeden z głównych elementów konstrukcji fabularnej. Zgodnie z opisem dystrybutora była partnerka bohaterki zostaje porwana przez grupę określaną jako "Uciskani Biali Heterobcy". Bohaterka wyrusza w podróż kosmiczną, podczas której uczy się walki, pilotowania statków kosmicznych oraz funkcjonowania w relacjach społecznych. W filmie pojawia się również postać niebinarnej gwiazdy popu.

Produkcja ma formę kolorowej animacji inspirowanej współczesną popkulturą. Film trwa około 86 minut i kierowany jest do młodzieży oraz widzów dorosłych. Co warte podkreślenia, film był prezentowany i nagradzany na międzynarodowych festiwalach filmowych. Do najważniejszych wyróżnień należą Teddy Award na Berlinale 2025, nagroda publiczności na festiwalu filmowym w Sydney, jak również nagrody w sekcjach konkursowych festiwalu filmowego w Sitges, w tym wyróżnienia dla filmu animowanego.

W Polsce dystrybucją zajmuje się firma Velvet Spoon. Film będzie wyświetlany w wybranych kinach studyjnych oraz części kin sieciowych.

Gawkowski o małżeństwach jednopłciowych: To prawo, które musimy i chcemy stosować

Premiera filmu zbiega się z zapoczątkowanym kilka tygodni temu procesem wdrażania w Polsce wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 25 listopada 2025 roku, dotyczącego uznawania małżeństw osób tej samej płci zawartych legalnie w innych państwach Unii Europejskiej. Za przygotowanie zmian odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji kierowane przez wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, który podkreślał, że wdrożenie wyroku wynika z obowiązku stosowania prawa unijnego i nie jest w jego ocenie kwestią wyboru politycznego, ale chęcią.

Z przygotowywanych rozwiązań wynika, że Polska ma umożliwić transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych do krajowych rejestrów. W praktyce oznacza to m.in. zmianę wzorów dokumentów stanu cywilnego oraz dostosowanie systemów administracyjnych. Wśród planowanych zmian znajduje się m.in. odejście w części dokumentów od określeń "kobieta" i "mężczyzna" na rzecz neutralnych zapisów takich jak "pierwszy małżonek" i "drugi małżonek".

