30 lat więzienia za atak na klub LGBT w Norwegii. "Akt terroru"

Arfan Bhatti, 48-letni obywatel Norwegii urodzony w Oslo, stanął przed sądem pod zarzutem udziału w spisku terrorystycznym i zaplanowania ataku, mimo że w czasie strzelaniny przebywał w Pakistanie. Został skazany na 30 lat więzienia.

Bhatti został ekstradowany do Norwegii w 2024 r. i pozostaje w areszcie. W piątek (16 stycznia) poinformował sędziego, że odwoła się od wyroku skazującego.

Dwóch biegłych psychiatrów orzekło w sądzie, że Bhatti cierpi na poważne zaburzenie osobowości dyssocjalnej i spełnia kryteria psychopatii. Jednocześnie stwierdzili, że nadal ponosi on odpowiedzialność karną za swoje czyny.

Zamach terrorystyczny w Oslo. Maksymalny wymiar kary dla napastnika

Dwie osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych od kul, gdy 25 czerwca 2022 r. uzbrojony napastnik otworzył ogień w stronę osób bawiących się w klubie nocnym dla społeczności LGBT London Pub w centrum Oslo.

Sprawca, 42-letni Zaniar Matapour, ma irańsko-norweskie pochodzenie i jest zradykalizowanym islamistą. W lipcu 2024 r. został uznany winnym morderstwa i dokonania aktu terroru i skazany na 30 lat więzienia, co stanowi maksymalną karę przewidzianą w norweskim prawie.

Policja mogła zapobiec atakowi islamistów

Jak podkreśla agencja prasowa Reuters, niezależne dochodzenie w sprawie reakcji władz przeprowadzone w 2023 r. wykazało, że norweska policja mogła zapobiec atakowi, gdyby zareagowała na sygnał od zagranicznej agencji wywiadowczej.

Sprawca już długo przed zamachem popełniał wiele przestępstw, m.in. groził innym osobom nożem i handlował narkotykami. Zdiagnozowano u niego także zaburzenia psychiczne, w tym schizofrenię paranoidalną.

Norweskie służby uznały atak na klub w Oslo za akt terroryzmu islamskiego.

