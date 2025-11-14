Skandal w Norwegii. Marsz Niepodległości nazwany "marszem nazistowskim"

W jednym z programów informacyjnych NRK wyemitowano materiał z paskiem opisującym wydarzenia z 11 listopada w Warszawie jako "nazimarsjer i Polen" ("marsze nazistowskie w Polsce"). "Dla wielu Polaków mieszkających w Norwegii był to szok i poczucie niesprawiedliwości, które natychmiast wywołało reakcję w polonijnych grupach" – napisał portal MojaNorwegia.pl.

"W komentarzach dominowały emocje: złość, zawód, a także potrzeba jasnego sprzeciwu wobec takiego przedstawienia Polski. Wielu komentujących zwracało uwagę, że przeciętny Norweg – nieznający polskich realiów – może po prostu uznać, że Marsz Niepodległości jest wydarzeniem o charakterze skrajnie ekstremistycznym" – czytamy.

Polacy w Norwegii stanęli w obronie Marszu Niepodległości

"Wielu komentujących zwróciło uwagę na jeszcze jeden aspekt: NRK nie odważyłaby się użyć tak ostrego określenia wobec innych grup narodowych czy etnicznych. Dlaczego? Bo Polacy nie wyjdą niszczyć ulic, nie stworzą realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. A skoro nie ma ryzyka – można użyć mocniejszego, bardziej sensacyjnego sformułowania" – ocenił portal.

W tekście podkreślono, że Marsz Niepodległości co roku gromadzi setki tysięcy zwykłych ludzi. "Nikt nie zaprzecza, że pojawiają się również grupy niosące radykalne hasła. Problem w tym, że to właśnie te pojedyncze skrajne kadry trafiają najczęściej do zachodnich mediów — i na ich podstawie tworzona jest opowieść o całej Polsce" – czytamy dalej.

Lawina skarg po relacji telewizji NRK z 11 listopada

Sprawa wywołała poruszenie w polskich grupach w Norwegii. Natychmiast zaczęto udostępniać linki do składania skarg: do redakcji NRK, do rady nadzorującej media publiczne, do norweskiej komisji etyki medialnej, a także do polskiej ambasady w Oslo.

Polska Agencja Prasowa podała w piątek, że NRK przyznała się do błędu i przeprosiła.

Na stronie internetowej stacji wisi tekst zatytułowany: "Prezydent Polski poprowadził największy w Europie marsz nacjonalistów". Czytamy w nim m.in. że "polski premier został nazwany ze sceny zdrajcą. Tłumy krzyczały, że chcą Polski wolnej od LGBT i ograniczenia praw dla Ukraińców".