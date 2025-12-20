Niecodzienne głosowanie w Sejmie. Czego dotyczyło?

W czwartek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rzeczach znalezionych. Za głosowało 424 posłów, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Nowela zakłada m.in. usprawnienie postępowania dotyczącego przedmiotów znalezionych i podnosi limit wartości rzeczy drobnych, których po znalezieniu nie ma obowiązku oddania staroście. Zwiększa także ochronę danych, które mogą się w tych rzeczach znajdować.

"Projekt dotyczy wypełnienia luk prawnych, zracjonalizowania obowiązków i uprawnień znalazców, określenia obowiązków organów publicznych, zasad postępowania z rzeczami znalezionymi i poszukiwania właścicieli oraz zasad przechowywania i likwidacji rzeczy znalezionych. Szczegółowo unormowano zwłaszcza zagadnienia dotyczące znalezionych dóbr kultury, przedmiotów i dokumentów o charakterze wojskowym oraz rzeczy wymagających odrębnych pozwoleń, jak broń, amunicja czy materiały wybuchowe" – możemy przeczytać na stronie Kancelarii Sejmu. Projekt nowelizacji przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Sejm jednym głosem. Co zakłada nowelizacja ustawy o rzeczach znalezionych?

Zgodnie z nowelą, postępowanie w sprawie rzeczy znalezionych będzie prowadzone przez starostę właściwego według miejsca znalezienia rzeczy, a nie – jak dotychczas – miejsca zamieszkania znalazcy lub miejsca znalezienia rzeczy. Co istotne, jeżeli nie uda się ustalić właściciela dokumentów, które zawierają dane osobowe, starosta będzie mógł zdecydować o ich zniszczeniu.

Limit wartości drobnych rzeczy, takich jak czapka czy parasolka, oraz kwoty znalezionych pieniędzy, w odniesieniu do których ustaje obowiązek ich oddania właściwemu staroście, zostanie podniesiony do około 230 zł. Kwota ta będzie waloryzowana. Wprowadzony zostanie także obowiązek zawiadomienia policji o miejscu, w którym znaleziono rzeczy niebezpieczne dla życia i zdrowia lub wymagające pozwolenia, takie jak broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz chemikalia.

Wydłużony ma zostać też termin odebrania rzeczy zgubionej w budynku użyteczności publicznej – z 3 do 30 dni. Po upływie tego terminu właściwy zarządca będzie zobowiązany niezwłocznie przekazać rzecz właściwemu staroście. Termin dotyczący nabycia własności przez znalazcę zostanie skrócony do sześciu miesięcy, gdy właściciel jest znany oraz do 12 miesięcy, jeśli jest nieznany, a wezwania dokonano na tablicy ogłoszeń. Z kolei z roku do sześciu miesięcy ma zostać skrócony termin na poszukiwanie właściciela w przypadku, gdy nie można doręczyć wezwania do odbioru rzeczy osobie uprawnionej lub osoba ta nie jest znana.

W nowelizacji zrezygnowano również z obowiązku publikowania ogłoszeń w prasie, pozostawiając ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj też:

Sejm zdecydował ws. kryptowalut. Prezydent już raz to zawetowałCzytaj też:

Projekt prezydenta w "zamrażarce". Szefernaker chce rozmawiać z ministrami