Do Sejmu wpłynął list w sprawie Trumpa. Co w nim jest?

Prezydent USA Donald Trump od początku swojej drugiej kadencji otwarcie zabiega o pokojowego Nobla. Twierdzi, że "zakończył osiem wojen" i ciągle działa na rzecz pokoju na świecie.

W piątek (30 stycznia) marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że otrzymał z USA i Izraela wniosek o poparcie nominacji Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla.

– Do Sejmu wpłynęła korespondencja w związku z inicjatywą przewodniczącego Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych pana Mike'a Johnsona oraz przewodniczącego Knesetu państwa Izrael pana Amira Ochanny w sprawie poparcia przez marszałka Sejmu RP ich starań dla przyznania prezydentowi Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla – przekazał Czarzasty.

Polityk zapowiedział, że rozważy tę sprawę i przedstawi swoje stanowisko opinii publicznej w poniedziałek (2 lutego) na konferencji prasowej.

Pokojowa Nagroda Nobla dla Trumpa. W liście do Sejmu jest "gotowiec"

Według ustaleń "Faktów" TVN, do korespondencji dołączono gotową odpowiedź do wysłania Norweskiemu Komitetowi Noblowskiemu. Napisano w niej, że Trump przez lata był orędownikiem pokoju i jest wzorem przywództwa na arenie globalnej. Wymieniono osiem wojen, które miał zakończyć, a także podkreślono wyjątkową postawę prezydenta USA jako męża stanu.

"Żadna inna osoba nie zrobiła więcej na rzecz promowania pokoju w 2025 roku niż prezydent Trump. Mało kto w historii, jeśli w ogóle, zrobił więcej na rzecz propagowania sprawy pokoju. I nikt nie jest bardziej godny tego zaszczytu" – czytamy w "gotowcu" wysłanym do parlamentów na całym świecie, w tym polskiego.

W dokumencie jest mowa o tym, że "po raz pierwszy we współczesnej historii przewodniczący parlamentów z całego świata zjednoczyli się, mówiąc jednym głosem", żeby nominować Trumpa.

