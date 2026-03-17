Dwa państwa złożyły Iranowi ofertę. Najwyższy przywódca odpowiedział

Wysoki rangą urzędnik, który zastrzegł sobie anonimowość, powiedział agencji Reutera, że dwa państwa pośredniczące w rozmowach z Teheranem przekazały irańskiemu MSZ propozycję "zmniejszenia napięć lub zawieszenia broni ze Stanami Zjednoczonymi".

Urzędnik nie podał żadnych dodatkowych szczegółów na temat złożonej oferty. Nie jest też jasne, kto ją sformułował.

Najwyższy przywódca odpowiedział, że "nie jest to właściwy czas na pokój, dopóki Stany Zjednoczone i Izrael nie zostaną rzucone na kolana, nie zaakceptują porażki i nie wypłacą odszkodowań" – przekazało źródło Reutersa.

Iran chce, żeby USA i Izrael zostały "rzucone na kolana"

Agencja przypomina, że najwyższy przywódca Iranu, Modżtaba Chamenei, ma ostatnie słowo we wszystkich sprawach państwowych w Republice Islamskiej. Został wybrany 8 marca po tym, jak jego ojciec, ajatollah Ali Chamenei, zginął w izraelskim ataku pierwszego dnia wojny (28 lutego).

W poniedziałek (16 marca) kuwejcka gazeta "Al-Jarida" podała, powołując się na wysoko postawione źródło zbliżone do najwyższego przywódcy Iranu, że Modżtabę przetransportowano w tajemnicy do Moskwy, gdzie przeszedł udaną operację, po tym jak został ciężko ranny w nogę podczas ataku, w którym zginął jego ojciec.

Ambasador Iranu w Rosji Kazem Dżalali zaprzeczył doniesieniom, jakoby Chamenei był leczony w stolicy Rosji na osobiste zaproszenie prezydenta Władimira Putina.

Trump nie chce negocjować z Teheranem. Czy Chamenei żyje?

Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział w piątek (13 marca), że nowy przywódca Iranu jest "ranny i prawdopodobnie oszpecony". Według prezydenta USA Donalda Trumpa nie wiadomo, czy Modżtaba żyje.

– Nawet nie wiemy, kto jest ich przywódcą, bo wszyscy ich przywódcy nie żyją, przynajmniej o ile wiemy. Wszyscy są martwi – przekonywał amerykański prezydent, dodając, że nie chce teraz negocjować z Teheranem i odrzucił jego starania o zawarcie porozumienia.

Trump oświadczył w poniedziałek (16 marca), że wojna z Iranem nie zakończy się w tym tygodniu, lecz "wkrótce". Jego zdaniem, "nie potrwa to długo".

