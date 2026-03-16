Nieoficjalnie: Przywódca Iranu przeszedł operację w Moskwie

Według tych doniesień, Modżtaba Chamenei został przetransportowany do Moskwy rosyjskim samolotem wojskowym. "Ściśle tajna operacja" miała zostać przeprowadzona w czwartek (12 marca).

Wysoko postawione źródło bliskie najwyższemu przywódcy Iranu, na które powołuje się gazeta, twierdzi, że Chamenei przeszedł "udaną" operację chirurgiczną i obecnie przebywa w jednym z prywatnych szpitali powiązanych z Kremlem.

Według źródła, obrażenia odniesione przez Modżtabę w amerykańsko-izraelskim bombardowaniu wymagały ścisłej opieki medycznej i specjalistycznego sprzętu, czego nie da się zapewnić w Iranie, gdzie nadal trwają naloty.

Leczenie w Moskwie zaproponował Putin

Jak czytamy, irańskie służby szczególnie obawiały się ujawnienia informacji o miejscu pobytu przywódcy Iranu poprzez śledzenie lekarzy i specjalistów, którzy mieli go leczyć, dlatego zgodzono się na przetransportowanie go do Moskwy.

Pomocną dłoń miał wyciągnął sam prezydent Władimir Putin i zaproponować leczenie Modżtaby w Rosji w rozmowie telefonicznej z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem.

"Al-Jarida" donosi także o wątpliwościach wokół pierwszego publicznego oświadczenia Chameneiego, którego prawdziwym autorem ma być Ali Laridżani, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Według źródeł, na które powołuje się dziennik, Chamenei nie został nawet poinformowany o przemówieniu, a fakt, że nie wystąpił publicznie i nie ma nagrania audio, tylko wzmacniają te podejrzenia.

Atak USA i Izraela na Iran. Ajatollah Chamenei nie żyje

56-letni Modżtaba Chamenei został wybrany 8 marca najwyższym przywódcą Iranu po tym, jak jego ojciec, ajatollah Ali Chamenei, zginął w izraelskim ataku pierwszego dnia wojny (28 lutego).

"Al-Jarida" jako pierwsza ujawnia, że Modżtaba został ciężko ranny w lewą nogę podczas nalotu na kompleks, w którym mieści się dom i biuro Najwyższego Przywódcy w Teheranie.

Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział w piątek (13 marca), że nowy przywódca Iranu jest "ranny i prawdopodobnie oszpecony".

