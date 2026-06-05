Nowe stawki za przesył gazu. Opłaty "znacznie spadną"
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Ekonomia

Nowe stawki za przesył gazu. Opłaty "znacznie spadną"

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Gazociąg, zdjęcie ilustracyjne
Gazociąg, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP/EPA / FILIP SINGER
Zatwierdzony przez URE spadek opłat przesyłowych za gaz od 2027 roku może zwiększyć płynność rynku gazu w Polsce i regionie – uważa prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc.

W środę (3 czerwca) prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla usług przesyłowych Gaz-System, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2027 r. Stawki opłat przesyłowych zostaną obniżone dla punktów wejścia (o 19 proc.) i wyjścia (o 14 proc).

W związku z połączeniem obszarów bilansowych krajowego systemu przesyłowego (KSP) i systemu gazociągów tranzytowych (SGT, gazociąg jamalski) nie będzie opłaty na połączeniu pomiędzy tymi gazociągami.

Nowe stawki za przesył gazu. Zmiany od 2017 roku

– Od nowego roku znacznie spadną stawki opłat za przesył gazu, a zasady korzystania z krajowego systemu przesyłowego zostaną uproszczone. Zmiany ograniczą koszty dostępu do infrastruktury, uproszczą rozliczenia i mogą zwiększyć płynność rynku gazu w Polsce i regionie – powiedział prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc w komentarzu na temat zmian w taryfie przesyłowej.

Konsekwentnie rozwijaliśmy i integrowaliśmy krajową infrastrukturę przesyłową, wzmacniając bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski i potencjał tranzytowy regionu – dodał.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: ISBnews
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