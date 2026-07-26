Walizka Jarosława Sellina
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Opinie
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Walizka Jarosława Sellina

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Jarosław Sellin
Jarosław Sellin Źródło: PAP / Leszek Szymański
SPODE ŁBA Ciekawy artykuł opublikował niedawno portal internetowy Krytyka Polityczna.

Nosi on nagłówek „Izraelskie lobby w Polsce i politycy, którzy mu służą” i napisany został przez Pawła Jędrala. Prowadzenie, przez różne państwa, lobbingu wśród elit politycznych i gospodarczych innych krajów wydaje się działalnością oczywistą. Zwłaszcza w ostatnim czasie wiele się w świecie pisze o „lobby izraelskim” w USA, którego działalność i wpływy potwierdzane są przez najważniejszych amerykańskich polityków i uczonych. Trudno znaleźć powody, by lobby tego rodzaju, istniejące w Ameryce, Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich, nie zaistniało ani nie próbowało działać też w Polsce. Z tajemniczych powodów temat ten nie interesował dotychczas ani dziennikarzy mediów „głównego nurtu”, ani polskich politologów i badaczy akademickich. Krytyka Polityczna jest tu wyjątkiem.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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