Walizka Jarosława Sellina

Nosi on nagłówek „Izraelskie lobby w Polsce i politycy, którzy mu służą” i napisany został przez Pawła Jędrala. Prowadzenie, przez różne państwa, lobbingu wśród elit politycznych i gospodarczych innych krajów wydaje się działalnością oczywistą. Zwłaszcza w ostatnim czasie wiele się w świecie pisze o „lobby izraelskim” w USA, którego działalność i wpływy potwierdzane są przez najważniejszych amerykańskich polityków i uczonych. Trudno znaleźć powody, by lobby tego rodzaju, istniejące w Ameryce, Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich, nie zaistniało ani nie próbowało działać też w Polsce. Z tajemniczych powodów temat ten nie interesował dotychczas ani dziennikarzy mediów „głównego nurtu”, ani polskich politologów i badaczy akademickich. Krytyka Polityczna jest tu wyjątkiem.