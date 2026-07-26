Korwin-Mikke wraca

Właściwie traktowano to jako półśmieszne widowisko – ot, skrupulatny liberał walczy o drobniutkie wolności. Co prawda, padały tam, głównie ze strony pana Korwin-Mikkego, argumenty mocno wolnościowe, typu: że jak chcę się zabić, to nikomu nic do tego, ale wyglądało to egzotycznie, ot, taka walka z wiatrakami.