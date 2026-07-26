Korwin-Mikke wraca

DEKAMERONKI Kiedyś, dawno, dawno temu, mogliśmy być świadkami malowniczego boju samotnego posła Janusza Korwin-Mikkego walczącego w Sejmie z głosowanym wtedy nakazem zapinania pasów w samochodzie.
Właściwie traktowano to jako półśmieszne widowisko – ot, skrupulatny liberał walczy o drobniutkie wolności. Co prawda, padały tam, głównie ze strony pana Korwin-Mikkego, argumenty mocno wolnościowe, typu: że jak chcę się zabić, to nikomu nic do tego, ale wyglądało to egzotycznie, ot, taka walka z wiatrakami.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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