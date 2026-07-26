"Komuszy korytarz” demokratów

Wiceprezydent J.D. Vance z pewnością oczekiwał, że do opinii publicznej przebije się z tej rozmowy jakaś jego błyskotliwa wypowiedź czy żart. Wywiad siłą rzeczy musiał być głośny, bo J.D. Vance wystąpił w programie, w którym republikanie zazwyczaj obrywają. Komik Bill Maher śmieje się przecież najczęściej z amerykańskiej prawicy. I właśnie dlatego to słowa wypowiedziane w czasie tego wywiadu przez Mahera – sprawiającego jeszcze do niedawna wrażenie zdeklarowanego wyborcy Partii Demokratycznej – zyskały taki rozgłos.
„Jeżeli to jest kierunek, w którym podąża Partia Demokratyczna: ten cały demokratyczny socjalizm, ta obsesja na punkcie Izraela, nienawiść wobec Żydów, oni przecież nie uznają kapitalizmu czy więzień. Jeżeli to tak ma wyglądać – to mój głos jest do wzięcia” – mówił Maher, siedząc naprzeciw J.D. Vance’a.
Gospodarz programu „Real Time with Bill Maher” nawiązywał tymi słowami do ostatnich sukcesów Demokratycznych Socjalistów Ameryki (ang. Democratic Socialists of America – DSA), stowarzyszenia, które jest sojusznikiem Partii Demokratycznej. Pod koniec czerwca bardzo radykalni kandydaci DSA zszokowali establishment Partii Demokratycznej, wygrywając kilka ważnych prawyborów.
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