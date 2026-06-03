Rada nadzorcza Orlenu wybrała prezesa. Nowy zarząd bez Wojtunika

Zarząd nowej kadencji będzie funkcjonował w składzie: prezes Ireneusz Fąfara, wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes ds. downstream Ireneusz Sitarski, wiceprezes ds. operacyjnych Robert Soszyński, wiceprezes ds. consumers and products Marek Balawejder, wiceprezes ds. rozwoju i inwestycji Marcin Wasilewski, wiceprezes ds. energy Sławomir Staszak oraz wiceprezes ds. upstream Wiesław Prugar.

Fąfara dalej prezesem, Wojtunik nie jest już członkiem zarządu

W zarządzie nowej kadencji nie znaleźli się obecny wiceprezes ds. korporacyjnych, pierwszy zastępca prezesa Witold Literacki oraz członek zarządu ds. bezpieczeństwa i ryzyka Paweł Wojtunik.

Z kolei Marek Balawejder, Marcin Wasilewski, Sławomir Staszak i Wiesław Prugar w nowej kadencji awansują z członków zarządu na wiceprezesów.

Orlen – narodowy czempion z Płocka

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego.

W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

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