100 tys. litrów paliwa miesięcznie. Orlen podpisał umowę

– Segment flotowy to istotna część naszego biznesu, dlatego konsekwentnie rozwijamy i uatrakcyjniamy ofertę, odpowiadając na potrzeby klientów biznesowych – powiedział członek zarządu Orlenu ds. Consumers & Products Marek Balawejder.

– Zapewniamy wysokiej jakości produkty i usługi oraz dostęp do blisko dwóch tysięcy nowoczesnych stacji paliw w całej Polsce. Oferujemy stabilne dostawy i zaawansowane narzędzia wspierające zarządzanie flotą oraz efektywność operacyjną – wskazał.

– Mamy satysfakcję, że Grupa Zasada – partner o ugruntowanej pozycji rynkowej – zdecydowała się na dalszy rozwój współpracy z nami – podkreślił Balawejder.

100 tys. litrów paliwa miesięcznie dla Grupy Zasada

W ramach umowy Grupa Zasada będzie korzystać z usług Orlenu na poziomie około 100 tys. litrów paliwa miesięcznie, z możliwością zwiększenia wolumenu w kolejnych latach.

– Motoryzacja od zawsze była sercem naszej działalności, dlatego wybór partnera w obszarze floty nie jest dla nas decyzją techniczną, lecz strategiczną. Orlen gwarantuje nam skalę, stabilność oraz wysoką jakość paliw, które realnie napędzają dalszy rozwój naszej Grupy – powiedział prezes zarządu Grupy Zasada Daniel Chwist.

Umowa flotowa

Dotychczasowa, trwająca 10 lat współpraca obejmuje hurtowe dostawy oleju napędowego i benzyny realizowane przez Orlen Paliwa na potrzeby transportu własnego Grupy Zasada oraz należących do niej stacji paliw. Orlen Paliwa pozostaje także wyłącznym dostawcą LPG dla Grupy Zasada.

Umowa flotowa rozszerza tę relację i wpisuje się w strategię Olenu, zakładającą dynamiczny rozwój sprzedaży detalicznej oraz usług dla klientów biznesowych, podkreślono w materiale.

Orlen – narodowy czempion z Płocka

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego.

W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

