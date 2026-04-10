Były szef stołecznej policji dostał pracę w Orlenie. Ustalenia mediów

Michał Domaradzki zastąpił na tym stanowisku Rafała Batkowskiego, który wcześniej kierował strukturami policji m.in. na Mazowszu i w Wielkopolsce.

Jak podaje RMF FM, zmiana ma związek z przetasowaniami kadrowymi w spółce oraz pojawieniem się w jej władzach osób z doświadczeniem w służbach specjalnych.

W lutym nowym członkiem zarządu Orlenu został Paweł Wojtunik, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Z policji do Orlenu

Według nieoficjalnych informacji, decyzja o zatrudnieniu byłego szefa stołecznej policji w płockim koncernie wynikała z potrzeby wzmocnienia pionu bezpieczeństwa osobą posiadającą praktyczne doświadczenie operacyjne.

Domaradzki w ostatnich latach pełnił podobną funkcję w sektorze energetycznym, pracując w PGE.

W przeszłości był objęty śledztwem prowadzonym przez CBA, które ostatecznie zostało prawomocnie umorzone – przypomina RMF. Zdaniem śledczych, Domaradzki miał nakłaniać prokurator Ewę Wrzosek do ujawnienia informacji z postępowania.

Narodowy czempion z Płocka

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego.

W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

"Nie podoba mi się to". Premier Czech krytykuje Orlen