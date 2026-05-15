Podsłuchy, lewe dyplomy i posady dla żony. Nowe informacje ws. Spychalskiego

Błażej Spychalski został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w lutym ubiegłego roku. Od początku było wiadomo, że czynności te miały związek ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Collegium Humanum. Sam zainteresowany przyznał później, że usłyszał zarzuty. Dotyczyły one wręczenia łapówki za lewe dyplomy, posługiwania się dyplomem poświadczającym nieprawdę oraz załatwiania swojej żonie posad w radach nadzorczych.

Były rzecznik prezydenta Dudy z zarzutami ws. Collegium Humanum

W piątek nowe informacje w sprawie przekazuje "Gazeta Wyborcza", która dotarła do aktu oskarżenia przeciwko Spychalskiemu. Wynika z niego, że były prezydencki minister załatwił sobie bez studiowania dwa dyplomy: MBA i MBA — Zarządzanie w Agrobiznesie. Ponadto dyplom MBA, także bez studiowania, a nawet płacenia, dostała także jego żona.

Na tym jednak nie koniec. Według śledczych, były rzecznik prezydenta Dudy załatwił swojej żonie posady w radach nadzorczych: Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technicznego i szpitala w Zabrzu. W wojskowym biurze, spółce kontrolowanej przez Polską Grupę Zbrojeniową, żona Spychalskiego miała być zatrudniona przez miesiąc i z tego tytułu miała zarobić 2,6 tys. zł. Dłużej, bo od końca grudnia 2020 r. do maja 2022 r., związana była ze szpitalem, gdzie zarobiła już ponad 53 tys. zł.

Co Spychalski obiecał Pawłowi Cz?

W jaki sposób Sychalski miał się odwdzięczać za te wszystkie przysługi? Jak czytamy, "łapówkami" miały być tu czesne za załatwione dyplomy, a także obietnice pomocy przy powołaniu rektora Collegium Humanum Pawła Cz. do prezydenckiej Narodowej Rady Rozwoju. Spychalski miał również obiecać załatwienie mu medalu. Ostatecznie żadna z tych rzeczy nie doszła do skutku.

"Wyborcza" pisze również o dowodach w tej sprawie. Mają to być przede wszystkim relacja współpracującego z prokuraturą Pawła Cz. oraz zeznania byłego komendanta głównego Straży Ochrony Kolei Józefa H.

Wiceszef PGZ na podsłuchu

Jeśli zaś chodzi o wątek żony Spychalskiego, to miał on wypłynąć dzięki podsłuchowi, który w czerwcu 2021 r. CBA założyło na telefon komórkowy ówczesnego wiceprezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Pawła O., a jednocześnie byłego rzecznika prezydenta z pracy w biurze legislacyjnym klubu parlamentarnego PiS.

"Nagrano kilka rozmów, dotyczących tej sprawy. Pierwsza z rozmów cytowanych w uzasadnieniu aktu oskarżenia jest z 15 czerwca. Z treści wynika, że posada jest już załatwiona, tylko żona Spychalskiego musi jeszcze złożyć wymagane dokumenty. Wiceprezes popędza Spychalskiego, bo są ustawowe terminy, w których rada nadzorcza musi być powołana. Spychalski tłumaczy opóźnienie brakiem zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego" – czytamy. Trzy dni później Spychalski miał już poinformować o "rozwiązaniu" tego problemu. Niedługo później pojawił się jednak inny problem. Pomysł zatrudnienia Spychalskiej nie spodobał się bowiem w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Z relacji Pawła O. wynika, że sprawa miała dotrzeć do samego premiera Mateusza Morawieckiego. Ostatecznie żona Spychalskiego została zatrudniona w radzie nadzorczej spółki Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Techniczne. Po miesiącu została jednak odwołana. Dlaczego? Nie wiadomo.

Z artykułu dowiadujemy się, że wkrótce rzecznik prezydenta nawiązał kontakt z marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim. Niedługo potem żona Spychalskiego trafiła do rady nadzorczej szpitala w Zabrzu.

Błażej Spychalski sprawował funkcję rzecznika prasowego prezydenta Andrzeja Dudy w latach 2018-2021. Następnie był doradcą zarządu PKN Orlen, a także wiceprezesem spółki Gaz-System.

