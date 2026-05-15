Wyjazd Ziobry zaszkodzi PiS? Polacy mocno podzieleni

Były minister sprawiedliwości opuścił Węgry, gdzie otrzymał azyl polityczny i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Polskie służby nie wiedzą kiedy i jak Zbigniew Ziobro opuścił Europę, co spowodowało falę krytyki pod adresem ministra Waldemara Żurka oraz premiera Donalda Tuska.

Jak się okazuje, sprawa Ziobry może jednak zaszkodzić także Prawu i Sprawiedliwości. W badaniu SW Research Polakom zadano pytanie: "Czy wyjazd Zbigniewa Ziobry do USA wpłynie pozytywnie, czy negatywnie na notowania Prawa i Sprawiedliwości?".

39,1 proc. respondentów uważa, że wyjazd byłego ministra odbije się negatywnie na poparciu dla PiS. Przeciwnego zdania jest z kolei 16,9 proc. badanych. Według 17,5 proc. ankietowanych sprawa ta w ogóle nie odbije się na poparciu dla największej partii opozycyjnej w Sejmie. Zdania w tej kwestii nie ma 26,4 proc. badanych.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 13 maja 2026 r. metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 801 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Ziobro wyjechał do USA

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów związanych z rzekomymi nieprawidłowościami w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Politykowi Prawa i Sprawiedliwości grozi do 25 lat pozbawienia wolności.

Wyjazd Ziobry do Stanów Zjednoczonych okazał się wielką kompromitacją polskiego wymiaru sprawiedliwości. Minister Waldemar Żurek miał bowiem być przekonany, że polityk PiS nie uzyska pomocy USA. Również ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose miał – jak wynika z doniesień medialnych – zapewniać rząd, że Ziobro nie uzyska schronienia w USA.

