Sędzia wyłączona z rozpoznania sprawy Ziobry

W ubiegłym tygodniu Prokuratura Krajowa poinformowała, że prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 PK (zespół zajmujący się sprawami dot. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości) skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wyłączenie sędzi Anny Nowakowskiej od udziału w rozpoznaniu sprawy w przedmiocie rozpoznania zażalenia obrońcy na postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku o zawieszenie postępowania o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry, "z uwagi na uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności".

"26 marca 2026 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosków obrońcy o zawieszenie postępowania w przedmiocie wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry do czasu uprawomocnienia się postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Na postanowienie to zażalenie złożył obrońca. Sprawa rozpoznania zażalenia obrońcy została przypisana do referatu sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie Anny Nowakowskiej. Zdaniem prokuratora sędzia Anna Nowakowska nie powinna orzekać w żadnej sprawie dotyczącej podejrzanego Zbigniewa Ziobry, z uwagi na zachodzące uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. W uzasadnieniu wniosku prokurator wskazał, że sędzia Anna Nowakowska została powołana do Sądu Apelacyjnego w Warszawie w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po zmianach z 2017 r., której status był wielokrotnie kwestionowany w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przed powołaniem do Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędzia Anna Nowakowska orzekała w tym sądzie w ramach długotrwałej delegacji, której udzielenie i dalsze trwanie zależało od decyzji ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sędzia Anna Nowakowska była w ponadprzeciętnym stopniu powiązana służbowo z ówczesnym kierownictwem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w tym z prezesem tego sądu Piotrem Schabem. Nadto sędzia udzieliła poparcia kandydaturze Dariusza Drajewicza do Krajowej Rady Sądownictwa. Zarówno Piotr Schab, jak i Dariusz Drajewicz są publicznie postrzegani jako osoby aktywnie wspierające kierunek zmian w sądownictwie realizowany przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. W ocenie prokuratora powyższe okoliczności, rozpatrywane łącznie, mogą wywoływać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędzi Anny Nowakowskiej w sprawie dotyczącej Zbigniewa Ziobry, a tym samym uzasadniają jej wyłączenie od udziału w sprawie" – czytamy w komunikacie.

Decyzja zapadła, sędzia wyłączona

"Fakt" informuje, że zapadła decyzja w tej sprawie. – Postanowieniem z dnia 28 maja 2026 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratora i wyłączył sędzię Annę Nowakowską od rozpoznania zażalenia w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania o wydanie europejskiego nakazu aresztowania – przekazała sędzia Alicja Fronczyk.

Sprawa zażalenia na tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry miała zostać rozpatrzona 8 września, ale Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował, że termin ten został zmieniony. Posiedzenie odbędzie się 1 lipca o godz. 9:30. Ponadto wyznaczono dwa dodatkowe terminy posiedzeń na 3 i 6 lipca.

Przypomnijmy, że prokurator skierował też do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wyłączenie sędzi Joanny Grabowskiej z rozpoznana sprawy dot. byłego szefa MS. Wskazano na "uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędzi".

