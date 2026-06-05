"Dzięki Bogu, to już koniec". Putin zaskoczył odpowiedzią na propozycję Zełenskiego

Putin nie odrzucił możliwości spotkania, ale zaznaczył, że kluczowe znaczenie mają kwestie prawne związane z ewentualnym porozumieniem kończącym wojnę.

Do wymiany stanowisk doszło po tym, jak Zełenski opublikował list otwarty do Putina i wezwał go do rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji.

Zełenski: Proponuję spotkanie

W opublikowanym liście prezydent Ukrainy zaapelował do Putina o zakończenie wojny i podjęcie rozmów twarzą w twarz. "Ukraina proponuje zakończenie tej wojny poprzez bezpośredni dialog między nami – mną i tobą. Proponuję spotkanie" – napisał Zełenski.

Ukraiński przywódca przekonywał, że Rosja nie spodziewała się skali ukraińskiego oporu i że konflikt wszedł już w piąty rok pełnoskalowej wojny. "Nie bój się obrać drogi prowadzącej do zakończenia tej wojny. To jest najważniejsze, czego dziś się od ciebie wymaga" – podkreślił. Zełenski ocenił również, że wojna jest "osobistym wyborem" Putina, a Rosja coraz wyraźniej odczuwa jej konsekwencje.

Putin o spotkaniu z Zełenskim

Zapytany w Petersburgu o możliwość spotkania z ukraińskim prezydentem po zakończeniu wojny, Putin odpowiedział: – Jeśli kiedyś dojdziemy do podpisania dokumentów, sądzę, że jeśli istnieje chęć zakończenia konfliktu zbrojnego na drodze pokojowej, a Rosja taką chęć ma, to znajdziemy osoby, które powinny podpisać odpowiedni dokument – powiedział.

– Jeśli chodzi o to, co moglibyśmy sobie powiedzieć, gdybyśmy doszli do zakończenia konfliktu, to przynajmniej można by i trzeba by powiedzieć: dzięki Bogu, że wszystko się skończyło – stwierdził Putin.

Putin: Nie trzeba zaprzestawać walk, by rozpocząć rozmowy z Ukrainą

Putin podkreślił jednocześnie, że jego zdaniem rozpoczęcie negocjacji nie wymaga wcześniejszego zawieszenia broni. – Nie trzeba zaprzestawać walk, by rozpocząć rozmowy z Ukrainą – powiedział. Dodał również, że Rosja jest gotowa zakończyć konflikt drogą dyplomatyczną, ale równocześnie zaznaczył, że "Rosja pokona Ukrainę na polu bitwy, jeśli będzie to konieczne".

Podstawą przyszłego porozumienia mogłyby być propozycje przedstawiane wcześniej przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Putin stwierdził, że wymagają one kompromisu obu stron i mogą doprowadzić do zakończenia wojny.

Trump popiera spotkanie

Do pomysłu bezpośrednich rozmów między Rosją a Ukrainą odniósł się również Donald Trump. – Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić – powiedział prezydent USA. Trump podkreślił, że zakończenie wojny będzie wymagało ustępstw zarówno ze strony Rosji, jak i Ukrainy. – Obie strony będą musiały pójść na kompromis. Zasugerowałem te kompromisy i mieliśmy w tym duży udział – stwierdził.

Amerykański przywódca dodał, że chce, aby "każda ze stron poszła na pewne kompromisy", a samych Putina i Zełenskiego określił jako "dwóch bardzo dobrych ludzi".

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