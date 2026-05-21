"Żądamy przeprosin ze strony władz". Ostra reakcja Polski na działania Izraela

Wśród zatrzymanych znaleźli się także polscy aktywiści.

Izrael przejął statki płynące do Gazy

Globalna Flotylla Sumud wypłynęła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris. Organizatorzy informowali, że konwój z pomocą humanitarną zmierza do Strefy Gazy, aby przełamać izraelską blokadę morską i utworzyć korytarz humanitarny. W misji uczestniczyło ponad 400 osób z 39 państw. Wśród nich byli także Polacy.

W poniedziałek izraelska marynarka rozpoczęła przechwytywanie statków wchodzących w skład konwoju. Według organizatorów do jednostek znajdujących się około 250 mil morskich od wybrzeża Gazy podpłynęły izraelskie łodzie wojskowe, a żołnierze weszli na pokład części statków. Rzecznik polskiej sekcji Globalnej Flotylli Sumud Rafał Piotrowski poinformował później, że członkowie polskiej delegacji zostali zatrzymani przez izraelskie służby. Ostatecznie polskie MSZ sprecyzowało, że zatrzymano dwóch obywateli RP.

Nagranie izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego

Dodatkowe kontrowersje wokół zatrzymania aktywistów wywołało nagranie opublikowane przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. Widać na nim kilkudziesięciu klęczących aktywistów, podczas gdy minister macha izraelską flagą i krzyczy: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy". W środę szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że polecił "wezwać niezwłocznie chargé d’affaires Izraela w Warszawie".

Kilka godzin później rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że Radosław Sikorski podjął decyzję o skierowaniu do MSWiA wniosku dotyczącego zakazu wjazdu dla Itamara Ben-Gwira.

MSZ: Polska żąda przeprosin od władz Izraela

W czwartek wieczorem Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało oficjalny komunikat dotyczący spotkania z chargé d’affaires Izraela w Warszawie. "W związku z oburzającymi okolicznościami zatrzymania i traktowania aktywistów Global Sumud Flotilla, w tym polskich obywateli, przez izraelskie służby bezpieczeństwa, z przyzwoleniem i aprobatą ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Izraela, Itamara Ben-Gwira, w dniu 21 maja 2026 r. do MSZ wezwany został chargé d'affaires a.i. Izraela w Warszawie" – przekazał resort.

Jak poinformowano, podczas spotkania izraelski dyplomata otrzymał oficjalną notę protestacyjną. Polska strona zażądała "poszanowania praw i godności aresztowanych oraz traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami", a także przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, potępienia sprawców i przeprosin ze strony władz Izraela.

MSZ potwierdziło również, że Sikorski skierował do Urzędu do Spraw Cudzoziemców wniosek dotyczący objęcia Itamara Ben-Gwira zakazem wjazdu na teren Polski.

