"Nasz tchórzliwy rząd chowa głowę w piasek". Mentzen: Izrael dokonuje zbrodni wojennych

Flotylla Sumud wyruszyła z portu Marmaris w Turcji. Według organizatorów celem misji jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy oraz próba przełamania izraelskiej blokady morskiej. W konwoju uczestniczyli aktywiści z kilkudziesięciu państw.

Izrael jeszcze przed rozpoczęciem operacji ostrzegał uczestników, że nie dopuści do naruszenia blokady morskiej Gazy. MSZ Izraela flotyllę określił jako "prowokację". Ostatecznie izraelskie siły przejęły część jednostek wchodzących w skład floty.

W środę na profilu Itamara Ben-Gwira, izraelskiego ministra ds. bezpieczeństwa wewnętrznego ukazało się nagranie pokazujące sposób, w jakie izraelskie służby traktują zatrzymanych aktywistów. Na filmie widać, że mają oni związane z tyłu ręce oraz klęczą z twarzą przyciśniętą do ziemi. Słychać także głos Ben-Gwira, który mówi: "Witajcie w Izraelu, my tu rządzimy" oraz "Naród Izraela żyje".

– Proszę Netanjahu, aby przekazał mi ich na dłużej, umieścimy ich w więzieniach dla terrorystów – mówił Ben-Gwir w innym filmie opublikowanym podczas wizyty w porcie w Aszdodzie.

Stanowcza reakcja Meloni

Stanowczo zareagowała Giorgia Meloni, premier Włoch, która domaga się wyjaśnień od izraelskiego rządu po tym, jak okazało się, że wśród zatrzymanych są obywatele Włoch.

"Rząd włoski podejmie natychmiast, na najwyższych szczeblach instytucjonalnych, wszelkie niezbędne kroki w celu uzyskania natychmiastowego uwolnienia obywateli włoskich, których dotyczy ta sprawa (...) Ministerstwo Spraw Zagranicznych niezwłocznie wezwie ambasadora Izraela w celu uzyskania formalnych wyjaśnień dotyczących zaistniałej sytuacji" – napisała i zadeklarowała swoją solidarność z aktywistami.

Giorgia Meloni podkreśliła, że "niedopuszczalne jest, by aktywiści, wśród których znajduje się wielu obywateli włoskich, byli poddawani traktowaniu naruszającemu godność ludzką".

Mentzen uderza w rząd. "Izrael regularnie łamie prawa człowieka"

Do sprawy odniósł się współlider Konfederacji, Sławomir Mentzen.

"Chciałbym, żeby polskie władze reagowały w taki sposób, jak włoska premier, w obronie naszych obywateli" – napisał.

Zwrócił uwagę, że "Tusk siedzi cicho, Sikorski pisze wyjątkowo zachowawczego tweeta, realnych działań brak".

"Izrael regularnie łamie prawa człowieka, dokonuje zbrodni wojennych, a nasz rząd tchórzliwie chowa głowę w piasek i udaje, że nic się nie dzieje!" – podkreślił Sławomir Mentzen.

