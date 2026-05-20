Proizraelski kandydat wygrał prawybory z krytykiem lobby

Massie przegrał we wtorek prawybory w stanie Kentucky. Była to elekcja organizowana przed właściwymi wyborami częściowymi do Kongresu, które odbędą się w tym roku. Massie zasiadał w izbie niższej Kongresu od 2012 roku. Jest znanym z silnie wolnościowych poglądów i dość mocno rozpoznawalnym kongresmenem.

Wsparty przez AIPAC Ed Gallrein zwycięski w stanowych prawyborach

O miejsce w Izbie Reprezentantów powalczy natomiast były żołnierz amerykańskich sił specjalnych Ed Gallrein. Kandydat nie ma żadnego doświadczenia politycznego, był jednak popierany przez prezydenta Donalda Trumpa i wsparty funduszami, jakie przekazały mu proizraelskie organizacje.

Jak pisze serwis Middle East Eye jeszcze nigdy w żadnych prawyborach w USA nie wydano tyle pieniędzy na kampanię. Gallrein dostał na swoją ponad 15 milionów dolarów tylko od Amerykańsko-Izraelskiego Komitetu Spraw Publicznych (AIPAC). Dla porównania cała kampania Massiego warta była 5 miliardów dolarów.

"Gratulacje dla Eda Gallreina, żołnierza Navy SEAL, za pokonanie antyizraelskiego urzędującego [kongresmana] Thomasa Massiego!" – wpis tej treści pojawił się na koncie AIPAC na X wkrótce po republikańskich prawyborach. "Amerykanie popierający Izrael z dumą wspierają kandydatów, którzy wspierają silny sojusz [USA i Izraela] i pomagają pokonać tych, którzy działają na rzecz jego osłabienia. Bycie pro-izraelskim to dobra polityka i dobra polityka!" – napisano dalej.

Trump nie chciał Massiego

W trakcie kampanii Gallrein podkreślał swoją lojalność wobec Trumpa. Prezydent odwdzięczył mu się za to otwartym poparciem. Massiego określił z kolei "najgorszym kongresmenem w długiej i bogatej historii Partii Republikańskiej".

Krytyka ze strony Trumpa spadła na Massiego, mimo że w zdecydowanej większości popierał program Trumpa, także w jego mniej popularnych w części społeczeństwa działaniach, jak np. masowe deportacje nielegalnych imigrantów. Kongresman krytykował jednak to, co wyprawia na arenie międzynarodowej Izrael, wpływy lobby izraelskiego w USA, a ponadto domagał się ujawnienia całości akt sprawy Epsteina.

