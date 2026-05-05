Izrael chce poprawić swój wizerunek. Rusza nowy projekt

Pod koniec kwietnia 2026 r. rząd Izraela powołał specjalnego wysłannika ds. relacji ze światem chrześcijańskim. Ma to służyć zacieśnianiu relacji z chrześcijanami na świecie oraz poprawie wizerunku kraju na arenie międzynarodowej.

Teraz tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło podjęcie kolejnego kroku w ramach tej inicjatywy. Chodzi o zaproszenie do tego kraju około ośmiu tysięcy wpływowych młodych osób, z których większość pochodzić będzie ze świata chrześcijańskiego.

Zaproszenie ośmiu tysięcy młodych chrześcijan

Jak twierdzą autorzy inicjatywy, jednym z głównych celów projektu jest "uwolnienie młodych ludzi od wpływu dyskursu w mediach społecznościowych i umożliwienie im spotkania z Izraelem w prawdziwym życiu. Nie poprzez kanał w mediach społecznościowych czy nagłówek, ale poprzez osobiste spotkanie, terytorium i ludzi".

Ministerstwo oznajmiło, że doświadczenie pokazuje, iż tego rodzaju wizyty osobiste stanowią jedną z najskuteczniejszych metod pomagania cudzoziemcom w zrozumieniu sytuacji w Izraelu.

Izraelskie media przypominają, że cały projekt powstał w momencie, w którym okazało się, że rok 2025 był rekordowym pod względem wizyt chrześcijan w Izraelu. Jak piszą, do Izraela przybyło około 300 delegacji, pomimo wojen w Strefie Gazy i Iranie. To prawie dwunastokrotny wzrost w porównaniu ze średnią z poprzednich lat – twierdzą.

Co w programie pobytu?

MSZ Izraela planuje intensywny program dla swoich gości. Przyjezdni spędzą u nich osiem dni. Przez pierwsze pięć dni będą zwiedzać kraj, odwiedzając miasta o mieszanym żydowsko-arabskim pochodzeniu, zabytki i oglądając zniszczenia wojenne. Po zakończeniu zwiedzania uczestnicy spędzą trzy dni na dogłębnych briefingach i szkoleniach, które "pomogą im zrozumieć kluczowe kwestie kształtujące codzienne życie w Izraelu".

Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych "jest to długoterminowy proces strategiczny mający na celu stworzenie globalnej sieci wpływowych młodych ludzi, którzy powrócą do swoich krajów z głębszą, bardziej bezpośrednią i ugruntowaną wiedzą na temat Izraela i będą pełnić rolę ambasadorów złożonej rzeczywistości — dalekiej od uproszczonych obrazów kształtujących cyfrowy dyskurs".

Opowiedzieć historię Izraela

Tel Awiw ma nadzieję, że "wizyty w terenie w różnych społecznościach, zapoznanie się z bieżącymi wyzwaniami bezpieczeństwa oraz otwarty dialog z różnymi głosami w izraelskim społeczeństwie stworzą żywe doświadczenie pokazujące, w jaki sposób Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie mieszkający obok siebie w Izraelu pomogą dokładniej opowiedzieć historię Izraela".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wraz z Ministerstwem ds. Diaspory, chcą jeszcze bardziej skoncentrować się na "zwalczaniu negatywnych opinii i ataków na Izrael w mediach społecznościowych". Jak uważają, problemem jest twierdzenie, że żydowsko-izraelska strategia dyplomacji i komunikacji jest łatwo ignorowana przez osoby "wrogo nastawione do Izraela". Tamtejsze władze mają więc nadzieję, że "dzieląc się swoimi osobistymi doświadczeniami, osoby te będą w stanie z czasem zmienić narrację i założenia antyizraelskie".

