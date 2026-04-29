Profanacja krzyża. Specjalny wysłannik Izraela zabrał głos

Został mianowany na tę nowo powstałą funkcję 23 kwietnia, a jego zadaniem jest "pogłębianie relacji Izraela ze wspólnotami chrześcijańskimi na całym świecie".

George Deek jest arabskim chrześcijaninem pochodzącym z Jaffy. Z wykształcenia prawnik zrobił karierę w dyplomacji. Jest pierwszym w historii Izraela chrześcijańskim ambasadorem, który pełnił tę funkcję ostatnio w Azerbejdżanie. Mówiąc o swoim byciu specjalnym wysłannikiem, podkreśla, że "jego rola polega na dialogu, budowaniu zaufania i konkretnej współpracy ze wspólnotami i przywódcami chrześcijańskimi na całym świecie".

Lekcja wdzięczności od polskiego Żyda

Dyplomata, który został również wyznaczony na szefa wydziału spraw religijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pochodzi z arabsko-chrześcijańskiej rodziny, która, jak mówi z dumą, "mieszka na tej ziemi od wieków". "Wiem, co oznacza strzeżenie wiary, tradycji i tożsamości, wierząc jednocześnie we wspólną przyszłość" – wyznaje George Deek. Podkreśla, że "przyjął tę misję, aby przyczynić się do budowania zrozumienia, wzmacniania zaufania i potwierdzenia, że w naszym regionie różnorodność nigdy nie powinna być przedmiotem strachu, ale szczególnej ochrony".

Nawiązując do swej historii życia, wspomina, że wiarę przekazali mu rodzice, szczególnie ojciec, który uczył go modlitwy, a wdzięczności nauczył go ks. Gregor Pavlovsky, polski żyd, który przetrwał Holokaust dzięki fałszywym dokumentom tożsamości katolickiej. Po wojnie przyjął chrzest, został księdzem i przez lata posługiwał w Jaffie. "Miał mezuzę na drzwiach i Talmud obok Biblii. Od niego nauczyłem się, że wdzięczność może przerodzić się w służbę" – wspomina specjalny wysłannik.

Profanacja krzyża i reakcja Izraela

W rozmowie z agencją informacyjną Konferencji Episkopatu Włoch, George Deek poruszył najbardziej drażliwe kwestie, którymi chce się zająć: bezpieczeństwo wspólnot chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie, przypadki przemocy i wandalizmu, dialog z lokalnymi Kościołami i Stolicą Apostolską, walkę z antysemityzmem i antysyjonizmem.

W tym kontekście pytany był m.in. o zniszczenie krzyża w Libanie przez żołnierza Sił Obronnych Izraela (IDF). Specjalny wysłannik podkreślił, że "żołnierz został ukarany", a "szkoda została naprawiona". Dodał, że żadnego społeczeństwa nie ocenia się na podstawie jednego zdarzenia, ale po tym, jak na nie reaguje: czy usprawiedliwia zło, czy też stawia mu czoła z uczciwością, naprawia je i wyciąga z niego wnioski.

"W tej kwestii Izrael postąpił tak, jak powinna postępować demokracja" – wskazał George Deek. Przytoczył dane mówiące o tym, że Izrael jest jedynym krajem na Bliskim Wschodzie, gdzie liczba chrześcijan nie maleje, a wprost przeciwnie rośnie – od 1948 r. populacja chrześcijan wzrosła z około 34 tys. do około 188 tys. obecnie.

Każdy zasługuje na życie w godności i bez strachu

W rozmowie z agencją "Sir" George Deek odniósł się do zgłaszanego przez lokalne Kościoły problemu wzrostu liczby aktów przemocy i wandalizmu ze strony żydowskich osadników, co zostało udokumentowane m.in. w chrześcijańskiej osadzie Taybeh na Zachodnim Brzegu. Pytany o to, jakie środki należy podjąć, aby zachować obecność chrześcijan w regionie i zagwarantować pełną wolność kultu i religii, odpowiedział, że "Izrael zobowiązuje się do bycia państwem opartym na prawie i egzekwowaniu prawa. Przemoc, zastraszanie lub akty wandalizmu ze strony ekstremistów wobec jakiejkolwiek osoby, społeczności lub mienia religijnego są niewłaściwe i niedopuszczalne".

Podkreślił, że dotyczy to wszystkich ofiar, niezależnie czy są to chrześcijanie, muzułmanie czy żydzi. "Wszyscy ludzie w Izraelu oraz w Judei i Samarii zasługują na życie w godności i bez strachu. Kiedy pojawiają się zarzuty, należy je poważnie zbadać, a prawo należy egzekwować stanowczo i konsekwentnie" – zauważył. Dodał, że jako specjalny wysłannik Izraela do świata chrześcijańskiego będzie "niestrudzenie pracował nad budowaniem partnerstwa z Kościołami, liderami lokalnych społeczności i wszystkimi istotnymi podmiotami, aby chrześcijanie, na równi z innymi, mogli prosperować, pozostać zakorzenieni w swoich społecznościach oraz żyć w większym bezpieczeństwie i nadziei".

Stan dialogu w Ziemi Świętej

Oceniając stan dialogu między instytucjami izraelskimi a lokalnymi Kościołami (patriarchatami, Kustodią Ziemi Świętej, przywódcami Kościołów w Jerozolimie), George Deek stwierdził, że Izrael prowadzi "otwarty, bezpośredni i ciągły dialog z lokalnymi Kościołami". Zauważył, że są to ważne relacje, do których należy zawsze podchodzić z powagą i szacunkiem.

"Izrael gwarantuje szeroką swobodę wyznania i życia religijnego. Kościoły zarządzają swoimi sprawami wewnętrznymi, a ugruntowane porozumienia pozwalają każdej uznanej wspólnocie regulować kwestie takie jak małżeństwo, rozwód i status osobisty zgodnie z własnymi tradycjami" – wskazał przedstawiciel Izraela. Wyznał, że swoją rolę w tym kontekście postrzega "jako zaangażowanie w budowanie relacji. Zaufanie nie rodzi się z deklaracji, ale z regularnych kontaktów, uczciwości i szczerości".

Izrael a Stolica Apostolska

Oceniając stan relacji między Izraelem a Stolicą Apostolską, George Deek stwierdził, że są one ważne i mają długą tradycję. "Opierają się nie tylko na dyplomacji, ale także na wyjątkowym znaczeniu Ziemi Świętej dla chrześcijan na całym świecie" – wskazał dyplomata. Przypomniał, że Izrael utrzymuje ambasadę przy Stolicy Apostolskiej oraz prowadzi stały dialog poprzez właściwe instytucje i przedstawicielstwo apostolskie w Izraelu. "Jak w każdej bliskiej relacji, mogą występować rozbieżności lub trudności praktyczne. Liczy się to, że istnieją otwarte kanały komunikacji, wzajemny szacunek i wspólne zaangażowanie w poważne podejście do tych kwestii" – wskazał George Deek. Podkreślił, że Izrael rozumie, jak ważna jest ochrona chrześcijańskich miejsc świętych i zapewnienie wolności wyznania dla wszystkich religii. "Miejsca te są dziedzictwem nie tylko wierzących, ale całej ludzkości" – zauważył dyplomata.

"Odwieczna nienawiść dostosowuje się do języka każdej epoki"

Specjalny wysłannik Izraela ds. świata chrześcijańskiego przypomniał, że Izrael i Stolica Apostolska jednoznacznie potępiają antysemityzm. Wyraził zarazem niepokój z powodu powrotu w naszych czasach klasycznego antysemityzmu. "Kiedy żydzi są nękani, wykluczani lub zastraszani w życiu publicznym, społeczeństwo musi zareagować jednym głosem i z moralną jasnością" – zauważył. Wskazał na znaczenie w tej kwestii dialogu Izraela ze Stolicą Apostolską i wspólnotami chrześcijańskimi. "Kościół katolicki ma wyjątkowy głos moralny. Kiedy przywódcy żydowscy i chrześcijańscy wspólnie wypowiadają się przeciwko nienawiści, zastraszaniu i wykluczeniu, przesłanie to wykracza daleko poza pojedynczy incydent" – podkreślił.

Przestrzegł zarazem przed innym niebezpieczeństwem, jakim, w jego mniemaniu, jest przemiana antysemityzmu w antysyjonizm. "Jak wielokrotnie ostrzegał rabin Jonathan Sacks, odwieczna nienawiść dostosowuje się do języka każdej epoki. Dzisiaj często przejawia się w demonizowaniu państwa żydowskiego. Krytyka Izraela jest uzasadniona tak jak w przypadku każdej demokracji. Ale kiedy Izrael jest izolowany, demonizowany i delegitymizowany, kiedy stosuje się wobec niego obsesyjne podwójne standardy lub odmawia mu prawa do istnienia, wtedy dzieje się coś znacznie mroczniejszego" – podkreślił George Deek. Wskazał, że nie chodzi tylko o Żydów czy Izrael: chodzi o moralną zdolność do rozróżnienia między krytyką a uprzedzeniem, między sprawiedliwością a kozłem ofiarnym, między pokojem a fanatyzmem.

"Tożsamość nie musi rodzić wrogości"

Specjalny wysłannik zauważył, że przykład dialog między żydami a chrześcijanami w Izraelu pokazuje, że "tożsamość nie musi rodzić wrogości, a różnorodność nie musi przekształcać się w podziały". Wskazał, że w jego ojczyźnie wolność religijna zagwarantowana jest przedstawicielom wszystkich religii, w tym chrześcijanom posługującym się językiem hebrajskim oraz społecznościom pracowników będących migrantami. "Moja zasada jest prosta: każdy musi mieć możliwość swobodnej modlitwy, wychowywania dzieci w swojej wierze i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym bez rezygnacji z własnej tożsamości. Mieszkam w Jaffie i w każdą niedzielę widzę setki migrantów idących do kościoła: jest to konkretny obraz przeżywanej wolności religijnej" – podkreślił George Deek.

Pytany o to, czy ma jakieś przesłanie dla Kościołów chrześcijańskich dotyczące ich bezpieczeństwa i przyszłości na Bliskim Wschodzie, stwierdził: "Obrona chrześcijan i innych mniejszości na Bliskim Wschodzie nigdy nie będzie pełna, jeśli nie będzie się również bronić Izraela jako państwa żydowskiego. Bliski Wschód, który nie akceptuje państwa żydowskiego, jest Bliskim Wschodem, który nie akceptuje różnorodności". Dyplomata zauważył, że prawdziwym wyzwaniem jest to, czy region bliskowschodni będzie w stanie stać się miejscem, gdzie różnorodność jest chroniona, a nie prześladowana. "Przyszłość chrześcijan i Izraela nie są ze sobą sprzeczne: są ze sobą powiązane" – podkreślił pierwszy w historii wysłannik Izraela ds. świata chrześcijańskiego.

