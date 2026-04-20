Żołnierz Izraela młotem rozbił figurę Jezusa. Kard. Pizzaballa zabrał głos

To zbezczeszczenie, które miało miejsce w chrześcijańskiej wiosce Debl na południu Libanu, wywołało potępienie i oburzenie społeczności międzynarodowej. Głębokie oburzenie i potępienie wyraziło również Zgromadzenie Ordynariuszy Katolickich Ziemi Świętej (AOCTS) w komunikacie podpisanym przez kardynała Pierbattistę Pizzaballę, patriarchy łacińskiego Jerozolimy i przewodniczącego organizacji, która zrzesza biskupów, eparchów, egzarchów i przywódców religijnych obrządku łacińskiego, melchickiego, maronickiego, ormiańskiego, syrokatolickiego i chaldejskiego oraz koordynuje działalność duszpasterską w Izraelu, Palestynie, Jordanii i na Cyprze, promując dialog i zajmując się kwestiami związanymi z dobrem wspólnym oraz ochroną mniejszości.

Oczekiwanie natychmiastowego postępowanie dyscyplinarnego

"Czyn ten – czytamy w komunikacie – stanowi poważną zniewagę wobec wiary chrześcijańskiej i dołącza się do innych zgłoszonych przypadków profanacji symboli chrześcijańskich przez żołnierzy IDF w południowym Libanie". Co więcej, "ujawnia on również niepokojącą lukę w formacji moralnej i ludzkiej, w której nawet najbardziej podstawowy szacunek dla sacrum i godności innych został poważnie nadszarpnięty". Zgromadzenie domaga się zatem "natychmiastowych i zdecydowanych działań dyscyplinarnych, wiarygodnego procesu pociągnięcia do odpowiedzialności oraz jasnych gwarancji, że takie zachowanie nie będzie ani tolerowane, ani powtórzone".

Krzyż źródłem godności i nadziei

W obliczu tego kolejnego aktu przemocy i zniewagi kard. Pizzaballa, w imieniu wszystkich członków Zgromadzenia, potwierdza jednak "niepodważalne" znaczenie krzyża – wczoraj, dziś, jutro i zawsze – oraz przesłanie, jakie ten symbol niesie pośród bomb i gruzów. "Jak oświadcza św. Paweł Apostoł: "Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata" (Ga 6,14). Dla wierzących krzyż pozostaje źródłem godności, nadziei i odkupienia, a także wezwaniem do przezwyciężenia przemocy poprzez ofiarną miłość. Właśnie w tym świetle Kościół nieustannie głosi, że prawdziwy pokój nie może zrodzić się z przemocy, ale musi pozostać, zgodnie ze słowami papieża Leona XIV, bezbronny. Pokój, który wzywa do schowania miecza do pochwy".

Koniec z wojną

Stąd też płynie nowy apel o zaprzestanie działań wojennych i zakończenie wojny w Ziemi Świętej oraz na całym Bliskim Wschodzie, regionie dotkniętym i zniszczonym przez nieludzki konflikt, "aby podążać ścieżką, na której pokój przejawia się poprzez umiar, dialog, odpowiedzialność oraz szacunek dla tego, co święte i dla każdego ludzkiego życia".

