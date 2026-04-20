"Wstydliwy, haniebny czyn". MSZ Izraela przeprasza chrześcijan za skandal w Libanie

Szef izraelskiego MSZ zamieścił w internecie oświadczenie, w którym odniósł się do zniszczenia figury Chrystusa ukrzyżowanego przez izraelskiego żołnierza. Do incydentu doszło w południowym Libanie, gdzie izraelska armia prowadzi działania militarne przeciwko Hezbollahowi.

Saar określił działania żołnierza jako "poważne i haniebne". Minister pochwalił także wydane wcześniej oświadczenie rzecznika Izraelskich Sił Obronnych, w którym potwierdzono autentyczność zdarzenia i zapowiedziano wyjaśnienie sprawy. Szef izraelskiej dyplomacji wraził również nadzieję, że sprawca tego "niedopuszczalnego" czynu poniesie konsekwencje.

"To wstydliwe działanie jest całkowicie sprzeczne z naszymi wartościami. Izrael jest krajem, który szanuje różne religie i ich święte symbole oraz podtrzymuje tolerancję i wzajemny szacunek między wyznaniami. Przepraszamy za ten incydent oraz wszystkich chrześcijan, których uczucia zostały zranione" – napisał Gideon Saar.

Szokujące zachowanie żołnierza

Skandaliczne zachowanie izraelskiego żołnierza nagłośnił Younis Tirawi. Palestyński dziennikarz zamieścił na swoim koncie na platformie X zdjęcie, na którym widać mężczyznę uderzającego młotem w głowę figury ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Figura leży na ziemi, wcześniej strącona z krzyża.

"Izraelski żołnierz rozbija głowę figury Jezusa Chrystusa podczas operacji w południowym Libanie" – brzmiał opis dołączony do opublikowanego w sieci zdjęcia.

Jak przekazał rzecznik izraelskiej armii, incydent jest badany przez Dowództwo Północne i obecnie jest "rozpatrywany w ramach łańcucha dowodzenia. W zależności od ustaleń zostaną podjęte odpowiednie środki wobec osób zaangażowanych. Ponadto IDF podejmuje działania w celu pomocy społeczności w przywróceniu figury na jej miejsce".

